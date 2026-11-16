Rescatada una burgalesa con esguince de rodilla en Los Collados del Asón (Soba)

La mujer herida examinada por los efectivos del rescate - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de intervención terrestre de Protección Civil del Gobierno de Cantabria rescató anoche a una mujer de 52 años de Villarcayo (Burgos) tras sufrir un esguince de rodilla en Los Collados del Asón (Soba).

Aunque en principio el 112 movilizó al equipo del helicóptero medicalizado, éste no pudo completar el operativo por condiciones adversas y, mediante una operación de grúa, dejó a un médico y un rescatador en el pueblo de Asón, donde se unió equipo de apoyo terrestre.

Se sumaron al dispositivo dos rescatadores más y dos vehículos todoterreno equipados con iluminación y avituallamiento básico.

Una vez localizada la mujer, y tras la exploración médica pertinente, fue evacuada con ayuda de un arnés hasta el aparcamiento de los Collados del Asón, ha informado el 112 en redes sociales.