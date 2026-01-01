Rescatada en helicóptero tras sufrir un ataque epiléptico en el monte Buciero de Santoña

Rescate de una mujer de Vitoria con ataque epiléptico en el monte Buciero de Santoña - 112
SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este jueves, 1 de enero, a una mujer de 65 años y originaria de Vitoria (País Vasco), que ha sufrido un ataque epiléptico en el monte Buciero de Santoña.
Ante este episodio, se activó un protocolo de rescate en montaña, emergencia ordinaria de nivel cero, y se movilizó la aeronave con grúa para descender a los dos rescatadores y al médico, del equipo de intervención de Protección Civil.
La víctima fue traslada en helicóptero al aeropuerto Seve Ballesteros y de allí en ambulancia al Hospital Valdecilla en una ambulancia de soporte vital básico, informa el 112 en la red social X.