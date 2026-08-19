Rescatada en helicóptero una sevillana de 63 años con fractura de tobillo en Camaleño

El helicóptero medicalizado durante la actuación - 112 CANTABRIA

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a una mujer, natural de Sevilla y de 63 años, con fractura cerrada de tobillo en Camaleño.

En concreto, el suceso se ha producido en los invernales de Igüedri, en el Valle del Río Nevandi, según informa el 112 en su cuenta de la red social X.

Un rescatador y un médico han descendido hasta la herida para estabilizar la rotura con una férula y aplicar analgesia. Después, mediante operación de grúa, ha sido izada a la aeronave para su traslado al aeropuerto, donde esperaba ambulancia del 061 que la ha evacuado al Hospital Valdecilla.