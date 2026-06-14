Rescatada una mujer en la playa Los Barcos

Imagen del rescate en la playa Los Barcos - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Cantabria ha rescatado a primera hora de este domingo a una mujer en la playa Los Barcos, en la localidad de Isla, perteneciente al municipio de Arnuero.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a un dispositivo para auxiliar a la mujer, que se había quedado aislada entre rocas.

En el dispositivo también han participado servicios sanitarios del 061 Cantabria y no ha sido necesario un traslado hasta un centro sanitario, ha informado el 112 Cantabria a través de su perfil en la red social X.