Rescatada una peregrina alemana que se lesionó el tobillo en El Brusco - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 8 septiembre 2025 17:35

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria y el equipo de rescate por tierra han asistido y evacuado a una peregrina de 21 años, de nacionalidad alemana, que se había lesionado el tobillo en el monte El Brusco, en Santoña.

La mujer se encontraba en un camino estrecho y pendiente, que estaba embarrado.

Una vez asistida por la médico, se la aseguró en una camilla de rescate y fue porteada, por el firme resbaladizo, hasta una zona accesible para la ambulancia del 061, que la ha trasladado al hospital de Laredo.

