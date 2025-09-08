Rescatada una peregrina alemana que se lesionó el tobillo en El Brusco - 112 CANTABRIA

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria y el equipo de rescate por tierra han asistido y evacuado a una peregrina de 21 años, de nacionalidad alemana, que se había lesionado el tobillo en el monte El Brusco, en Santoña.

La mujer se encontraba en un camino estrecho y pendiente, que estaba embarrado.

Una vez asistida por la médico, se la aseguró en una camilla de rescate y fue porteada, por el firme resbaladizo, hasta una zona accesible para la ambulancia del 061, que la ha trasladado al hospital de Laredo.