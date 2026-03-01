Rescatadas tres senderistas desorientadas en el entorno del embalse de Aguayo

Rescatadas tres senderistas desorientadas en el entorno del embalse de Aguayo
Rescatadas tres senderistas desorientadas en el entorno del embalse de Aguayo - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 1 marzo 2026 10:24
Seguir en

SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado esta noche a tres senderistas que se habían desorientado mientras se encontraban en el entorno del embalase de San Miguel de Aguayo.

Las afectadas enviaron su ubicación al Centro de Atención a Emergencias 112 que movilizó hasta el lugar a los efectivos autonómicos, quienes las acompañaron un tramo a pie y otro en vehículo 4x4 hasta donde tenían su coche.

Las tres se encontraban en perfecto estado, según ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado