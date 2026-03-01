Rescatadas tres senderistas desorientadas en el entorno del embalse de Aguayo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado esta noche a tres senderistas que se habían desorientado mientras se encontraban en el entorno del embalase de San Miguel de Aguayo.

Las afectadas enviaron su ubicación al Centro de Atención a Emergencias 112 que movilizó hasta el lugar a los efectivos autonómicos, quienes las acompañaron un tramo a pie y otro en vehículo 4x4 hasta donde tenían su coche.

Las tres se encontraban en perfecto estado, según ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.