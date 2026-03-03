Rescatado anoche un senderista desorientado en una zona de monte de Voto

Mapa de la zona - 112 CANTABRIA

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal del Gobierno de Cantabria, con la ayuda de un ganadero, ha rescatado esta noche a un senderista desorientado en una zona de monte del municipio de Voto.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el hombre se encontraba en una zona muy escarpada de la que no pudo salir, por lo que, cuando cayó el ocaso, avisó al 112, que movilizó al equipo de rescate y personal de Montes.

Un agente del Medio Natural le localizó, junto a un ganadero conocedor de la zona.

El senderista estaba ileso le guiaron hasta un punto de encuentro con sus familiares.