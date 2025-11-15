Rescatado un cisne que había caído por un talud de cinco metros en Treto

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este sábado a un cisne que había caído por un talud de cinco metros de altura en Treto, en el municipio de Bárcena de Ciero.

Ante la imposibilidad de llegar al ave que cada vez bajaba más por el talud donde se encuentran las vías del tren y con el riego de caída que supone, los agentes de Montes dieron aviso a los efectivos autonómicos del Parque de Emergencias de Laredo.

Con el empleo de la autoescala, los bomberos lograron coger al cisne, que fue devuelto a la marisma en buen estado, ha informado el Servicio de Emergencias 112 Cantabria en su red social 'X'.