Rescatado un conductor que no podía salir de su furgoneta tras salirse de la vía y chocar con un árbol en Liendo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han participado este sábado en el rescate de un conductor que no podía salir por sus propios medios de su furgoneta después de salirse de la vía y colisionar con un árbol, en la localidad de Mollaneda, perteneciente al municipio de Liendo.

Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria en su perfil de la red social X, los efectivos del Ejecutivo regional se han encargado de asegurar el vehículo accidentada al autotanque de bomberos, y de colocar un collarín al conductor y ayudar a los técnicos sanitarios de la ambulancia que ha acudido al lugar de los hechos para sacar al accidentado.