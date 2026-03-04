Rescatado un esquiador santanderino herido en Picos de Europa - 112 CANTABRIA

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado a primera hora de esta tarde a un esquiador de montaña, vecino de Santander y de 53 años, con una posible lesión en un hombro tras sufrir una caída mientras se encontraba en la Collada Blanca (Camaleño), en Picos de Europa.

El Centro de Atención de Emergencias 112 ha recibido la llamada de aviso pasadas las 13.00 horas y ha movilizado hasta la zona a la aeronave, sanitarios del servicio 061 y Guardia Civil. Asimismo, ha informado de la intervención al servicio 112 del Principado de Asturias.

Una vez alcanzada la zona, en el entorno de Cabaña Verónica, el helicóptero tomó tierra y el rescatador y el médico procedieron a estabilizar al accidentado, que se encontraba con un grupo de personas, que son las que dieron el aviso de la emergencia.

El esquiador fue llevado al interior de la aeronave donde, durante el traslado, continuó la asistencia sanitaria hasta el aeropuerto Seve Ballesteros. Allí esperaba una ambulancia del 061, que llevó al herido al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para la realización de las pruebas diagnósticas necesarias, ha informado el Ejecutivo.