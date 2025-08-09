Rescatado en helicóptero un navarro indispuesto en una ruta en Picos de Europa

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este sábado a un hombre de 28 años, vecino de Navarra, que se encontró indispuesto mientras realizaba la ruta desde El Cable a Torreblanca en el Parque Nacional de Picos de Europa.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su cuenta de 'X', tras la valoración por parte del médico de la aeronave, se le suministró al afectado agua y alimento.

Posteriormente, fue trasladado a la helisuperficie de Tama donde una ambulancia de soporte vital básico del 061 lo ha llevado al centro de salud de Potes.