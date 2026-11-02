Rescatado en helicóptero un trabajador del Parque de Picos de Europa tras sufrir una caída - 112 CANTABRIA

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este mediodía a un trabajador del Parque Nacional de los Picos de Europa, de 44 años y vecino de Vega de Liébana, que ha resultado herido tras sufrir una caída mientras realizaba una inspección visual en una canal próxima a Las Arredondas, en el municipio cántabro de Camaleño.

El hombre presentaba una contusión en el tobillo izquierdo y una posible fractura de peroné.

A las 12.54 horas, el Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido el aviso del accidente, que alertaba de que el trabajador se encontraba herido en una zona de difícil acceso. En el momento del suceso estaba acompañado por otros dos trabajadores.

El helicóptero se ha desplazado hasta el lugar con un equipo de rescate, que ha realizado una operación de grúa para acceder hasta el afectado y proceder a su evacuación.

Una vez rescatado, ha sido trasladado hasta la helisuperficie de Tama del Gobierno, donde esperaba personal sanitario del servicio de emergencias sanitarias 061 que lo ha llevado en una ambulancia al centro de salud de Potes.