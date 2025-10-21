Rescatado un pescador tras caer en una zona acantilada de donde no podía salir en San Vicente de la Barquera - 112 CANTABRIA

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un pescador ha sido rescatado durante la tarde de este martes tras caer en una zona acantilada de San Vicente de la Barquera, llamada punta de Peñaentera, y sufrir una lesión en la rodilla y varias policontusiones. El afectado no se podía mover del lugar en el que se encontraba y, finalmente, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Sierrallana.

El hombre ha sufrido un accidente mientras se encontraba pescando. El 112 Cantabria ha recibido el aviso minutos antes de las 16.30 horas y ha movilizado a los bomberos del Gobierno de Cantabria, 061 y Guardia Civil, según han informado los servicios de Atención a Emergencias del Ejecutivo Regional.

Los agentes y bomberos han llegado hasta el herido, le han realizado una primera valoración, le han inmovilizado y le han asegurado en una camilla de rescate, en la que han iniciado el porteo para sacarlo por tierra de ese área rocosa en la que se ha producido el incidente.

A la evacuación se han sumado sanitarios, que le han trasladado hasta el Hospital de Sierrallana en la ambulancia del 061, para ser tratado de las lesiones que presenta.