Rescatado un senderista desorientado en la zona del cargadero de Mioño

Rescate del senderista desorientado
Rescate del senderista desorientado - BOMBEROS DE CASTRO URDIALES
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 17:50
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SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Castro Urdiales han rescatado en la tarde de este sábado a un senderista que se desorientó mientras caminaba por la zona del cargadero de Mioño.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso pasadas las 18.00 horas, ya de noche, y movilizó hasta el lugar a los efectivos municipales que pudieron guiar al hombre hasta un sitio seguro.

El afectado no requirió atención médica, han informado ambos servicios de emergencias en sus redes sociales.

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