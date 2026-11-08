Rescatado un senderista desorientado en la zona del cargadero de Mioño

Rescate del senderista desorientado - BOMBEROS DE CASTRO URDIALES

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Castro Urdiales han rescatado en la tarde de este sábado a un senderista que se desorientó mientras caminaba por la zona del cargadero de Mioño.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso pasadas las 18.00 horas, ya de noche, y movilizó hasta el lugar a los efectivos municipales que pudieron guiar al hombre hasta un sitio seguro.

El afectado no requirió atención médica, han informado ambos servicios de emergencias en sus redes sociales.