Rescatados anoche cuatro jóvenes senderistas, dos menores, desorientados en Vega de Pas

Rescate de cuatro jóvenes senderistas, dos menores, desorientados en Pandillo. Son de Madrid y Bilbao y los rescatadores tardaron tres horas en hallarles, en medio de la tormenta y la niebla. Les dieron ropa, agua y comida y les llevaron a una cabaña - 112

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Operaciones Terrestres de Protección Civil del Gobierno de Cantabria rescató ilesos anoche a cuatro jóvenes senderistas, dos de ellos menores de edad, que estaban desorientados en la zona del Valle de Lesla, en el entorno de Pandillo, en Vega de Pas.

Los afectados, de Bilbao y Madrid, fueron hallados en condiciones "muy duras" de tormenta y niebla, y los rescatadores dieron con ellos guiados por GPS tres horas después del aviso.

Una vez encontrados, les proporcionaron ropa de abrigo, agua y comida, y aunque les trasladaron a una cabaña cercana para pasar la noche, cuando amainó el temporal comenzaron el descenso.

Así, el operativo finalizó pasadas las tres de la madrugada, con los cuatro jóvenes (dos menores de 16 y 17 años, de Bilbao y Madrid, y otros dos de 20 años, ambos también de Bilbao) en el parking donde esperaban algunos de sus familiares, ha informado el 112 Cantabria en su cuenta de X.