Rescatados dos senderistas perdidos anoche en el monte Buciero de Santoña

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado la pasada noche a dos senderistas que se encontraban perdidos en el monte Buciero de Santoña.

Los senderistas, que están ilesos, se encontraban en una zona de difícil acceso, fuera de las sendas, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.

Así, una vez los efectivos lograron llegar hasta ellos, les facilitaron abrigo y les guiaron en el descenso.