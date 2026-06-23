Rescatados tres senderistas enriscados en el pico Solpico de Liendo - 112 CANTARBIA

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este martes a tres senderistas que se encontraban enriscados en el pico Solpico de Liendo.

Según ha informado en su perfil de la red social X el Servicio de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo regional, los rescatados no han podido continuar ni volver por su propio pie a la base, por lo que tuvo que acudir el helicóptero para recatarlos.

El equipo del Ejecutivo, formado por un rescatador y un médico, ha descendido en grúa hasta el lugar donde se encontraban los montañeros, ha comprobado su estado y les ha izado para evacuarles a una zona segura.