Los rescates de montaña en Cantabria aumentan un 84% en diez años

Jornadas europeas reúnen en Potes a expertos para mejorar la seguridad y la atención ciudadana en rescates de montaña - GOBIERNO DE CANTABRIA

Jornadas europeas reúnen en Potes a expertos para mejorar la seguridad y la atención ciudadana en rescates de montaña SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los rescates de montaña en Cantabria han aumentado un 84% en los últimos diez años al pasar de 78 en 2015 a 144 de 2024. En lo que va de año, ya son 101 este tipo de intervenciones, según las estadísticas del Centro de Atención de Emergencias 112.

Para abordar estas situaciones, este fin de semana se han celebrado en Potes las I Jornadas Europeas de Seguridad en la Montaña, que han reunido a expertos y personal de intervención con el objetivo de mejorar la seguridad y la atención a los ciudadanos en este tipo de rescates.

Así lo ha informado este lunes el Gobierno de Cantabria, que ha apoyado esta iniciativa cuyo objetivo ha sido intercambiar conocimientos sobre técnicas de rastreo y rescate en montaña,

Profesionales del sistema autonómico de protección civil y gestión de emergencias, concretamente, un rescatador, el médico del helicóptero y bomberos del Gobierno cántabro, han expuesto su experiencia en este ámbito y han hecho balance de los rescates efectuados, así como la normativa y la estructura de ambos servicios autonómicos, junto a las principales pautas de seguridad a seguir en la montaña.

Igualmente, se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar en los servicios de rescate en montaña personal médico, como ya sucede en Cantabria dentro del equipo de intervención de Protección Civil del Gobierno autonómico, que acude a los rescates, tanto por tierra como por aire, para realizar una atención médica inmediata.

Por su parte, los agentes del Grupo de Rescate en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil explicaron en su ponencia la tipología de accidentes en España y se planteó la necesidad de impulsar un documento común para todos los servicios de rescate con el objetivo de mejorar la información y la elaboración de las estadísticas de este tipo de sucesos.

Otras ponencias repasaron el marco jurídico y la legislación aplicable, los requisitos de profesionales como los técnicos deportivos y su papel en la montaña, así como el equipamiento necesario en este medio natural para un mejor desempeño de las actividades de montaña.

Las jornadas han concluido el domingo con una ruta de montaña en Picos de Europa, en la que los participantes aprendieron primeros auxilios específicos para este entorno.

UN SISTEMA DE RESCATE AUTONÓMICO "PREPARADO"

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha señalado la importancia de las conclusiones obtenidas durante este encuentro para mejorar las intervenciones de emergencia y prevenir accidentes.

Así, se ha planteado, entre otras cuestiones, mejorar la información en determinadas zonas y en diferentes idiomas, y la necesidad de que las campañas alcancen aquellos países europeos desde donde llegan más turistas a Cantabria.

Urrutia ha defendido "un sistema de rescate preparado, con buenos protocolos y con suficientes medios", algo que, a su juicio, "reduce la mortalidad y la gravedad de las lesiones", pero también "promueve una imagen positiva" de nuestra comunidad autónoma "por su seguridad y los servicios de atención que ofrece al visitante".

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno cántabro ha dotado de más recursos al Sistema autonómico de Protección Civil con 25 nuevos puestos, entre bomberos autonómicos y rescatadores del equipo de helicóptero, e incrementará en 2026 con 6,6 millones más el presupuesto destinado a emergencias, superando por primera vez los 30 millones de euros para estos servicios.

Finalmente, ha puesto el acento en la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria, que necesitará la aprobación de una ley cuya tramitación ya ha comenzado el Ejecutivo y que "permitirá actuar más rápido y coordinado", en casos, por ejemplo, de la activación de un determinado plan de emergencia.