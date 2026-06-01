El restaurante El Puerto compra el 'campanu' de Cantabria por 6.500 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El restaurante santanderino 'El Puerto' ha comprado, por 6.500 euros, el 'campanu' de Cantabria. El salmón, el primero de la temporada desde que se iniciara la pesca en los ríos cántabros el pasado 1 de mayo, pesa 4.720 gramos y mide 79 centímetros.

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, han presenciado este domingo la subasta del ejemplar, pescado el sábado en aguas del Nansa por el asturiano Alfonso Caso, oriundo de Colombres (Rivadedeva).

En la puja, que ha comenzado a partir de 2.000 euros, ofrecidos por el propio Ayuntamiento, han participado también los restaurantes 'Miramar', de Santander; 'La Casuca del Gorbea', de Torrelavega; el 'Grupo L'Argolla', de Piélagos; y un restaurante anónimo, que no ha querido proporcionar su nombre.

Durante el evento, también se ha homenajeado a Félix Pérez Diego 'el molinero', un veterano pescador de la zona, distinguido por su calidad y buen hacer en la conservación del río, ha informado el Gobierno.

La cita, organizada por al Ayuntamiento de Piélagos, en colaboración con la Consejería que dirige Susinos, es una de las más destacadas del calendario pesquero de Cantabria.

Allí se han reunido el domingo por la tarde pescadores, aficionados y público general en torno a la captura del primer salmón de la temporada, en una jornada que combina tradición, gastronomía y promoción del patrimonio natural de Cantabria.

La temporada del salmón La temporada del salmón arrancó el 1 de mayo y el periodo hábil se mantendrá abierto hasta alcanzar el cupo máximo autorizado en cada río. En cualquier caso, se cerrará definitivamente el próximo 30 de junio.

A nivel global, los ríos cántabros cuentan con límites específicos: 12 ejemplares en el Asón, 15 en el Pas, 6 en el Nansa y 5 en el Deva, mientras que en las zonas libres el máximo se reduce a tres capturas por río. Una vez alcanzados estos cupos, la pesca solo podrá continuar en los cotos autorizados.

La actividad se limita a cinco días semanales (martes, miércoles, viernes, sábados y domingos), además de festivos. La normativa refuerza el carácter restrictivo de la pesca de salmón con medidas orientadas a la sostenibilidad, ya que establece una talla mínima de captura de 45 centímetros para el salmón atlántico y un cupo de un único ejemplar por pescador y temporada.

Asimismo, la regulación mantiene la pesca exclusivamente con caña y prohíbe expresamente el uso de embarcaciones o artefactos flotantes, y detalla los cebos y señuelos permitidos. Con este conjunto de medidas, Cantabria busca compatibilizar la práctica tradicional de la pesca del salmón con la conservación de una especie emblemática cuyos stocks requieren una gestión "especialmente cuidadosa", ha señalado el Ejecutivo.

En el acto han estado también presentes el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y la concejala de Ganadería, Promoción Alimentaria y Bienestar Animal, Valvanuz Díez.