Retenciones en la A-67 en Bezana por el accidente de un camión que ha perdido la carga

El camión accidentado - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

La autovía de la Meseta A-67 registra retenciones y tráfico lento a la altura del municipio de Santa Cruz de Bezana como consecuencia del accidente de un camión que ha perdido la carga, cuyo conductor ha resultado ileso.

El vehículo se ha salido de la vía en el punto kilométrico 198,5, en sentido Torrelavega, y el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria ha movilizado los Bomberos de Santander, ambulancia, Guardia Civil y servicio de Mantenimiento de Carreteras para atender el suceso.

El conductor, que ha salido por sus medios del camión, ha sido trasladado por el equipo sanitario, en principio, en estado leve, al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Como consecuencia del siniestro, se registra tráfico lento entre los kilómetros 199 y 197, en ambos carriles.