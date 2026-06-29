Retenciones en la A-67 en sentido Torrelavega por una furgoneta averiada

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SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La avería de una furgoneta y el estrechamiento de la vía por esta incidencia ha provocado esta mañana retenciones en la Autovía de la Meseta (A-67) en sentido Torrelavega, si bien la situación ya se está normalizando.

La incidencia se ha provocado en el kilómetro 195 de la A-67 en torno a las 7.35 horas y ha durado aproximadamente una hora y cuarto, hasta las 8.45 horas, momento en que los atascos que se habían provocado han comenzado a disminuir y la circulación ha ido recuperando la normalidad, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.