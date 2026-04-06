Se retoma el operativo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Santiurde de Toranzo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se ha retomado, por tercer día consecutivo, el operativo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido el sábado por la mañana en la localidad de Bárcena, en el municipio de Santiurde de Torazo.

Según ha informado el 112, en esta jornada participan efectivos de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, que dirigen el operativo; el servicio de drones del Ejecutivo; un agente del Medio Natural del Gobierno; efectivos de la Guardia Civil, que aportan también unidad canina; Cruz Roja, y agrupaciones del Voluntarios de Protección Civil de Villacarriedo, Castañeda y Santander, estos últimos también con perros de rastreo.