Revilla acata el sobreseimiento de la causa contra Bárcenas pero no cree que tenga que pedir excusas

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y ex presidente del Gobierno regional, Miguel Angel Revilla, ha mostrado este viernes su respeto a la decisión del juez Pedreira en relación al sobreseimiento provisional de la causa contra el extesorero nacional el PP y exsenador por Cantabria Luis Bárcenas, y ha subrayado que no tiene por qué excusarse ante nadie porque "no ha dicho nada que no esté en el sumario o que no hayan dicho el juez y el fiscal".

Revilla ha realizado estas afirmaciones a preguntas de los medios de comunicación, después de que el PP de Cantabria exigiera este jueves a Revilla "excusas públicas" por vulnerar la presunción de inocencia de Bárcenas.

El líder del PRC ha destacado que acata la decisión del juez, pero acto seguido ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción va a recurrir el sobreseimiento y ha puntualizado que la causa sigue abierta en Castilla y León. Además, ha insistido en que "lo único que ha dicho" sobre Bárcenas es que lo sostenido por el juez y el fiscal cuando salió la imputación "era gravísimo", y lo que sigue diciendo el fiscal es "lo mismo".

"La cosa tenía muy mala pinta, ahora hay un juez que lo archiva, hay que acatarlo, pero qué disculpas voy a pedir yo si no he dicho nada más allá de lo que dice el juez instructor en el sumario y lo que sigue diciendo el fiscal", ha reiterado.