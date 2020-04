Revilla agradece a la oposición su actitud "ejemplar" y de "arrimar el hombro" en la crisis del COVID

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha ensalzado el comportamiento "bastante ejemplar" de los grupos de la oposición en Cantabria (PP, Cs y Vox) en los que cree que, en estos momentos de crisis sanitaria a raíz de la epidemia de coronavirus, ha "primado" el "arrimar el hombro".

Con este reconocimiento, ha comenzado este lunes Revilla su intervención en el Pleno del Parlamento para dar cuenta de la situación del coronavirus ante un hemiciclo prácticamente vacío.

Revilla ha explicado que él ha llamado a los tres portavoces de los grupos parlamentarios y, a su vez, le han contactado también otra vez desde el PP y Cs, no así de Vox.

El presidente de Cantabria, que ha comparecido con guantes de protección, ha subrayado la dificultad que esta situación supone para el que gobierna --"es el peor momento"-- y la cual no se podía imaginar hace unos meses. En este sentido, ha aclarado que "no quiere decir" que no haya que criticar sino que, quizás, hay que salir primero de esto y "luego ya llegará el momento de ser más duros", ha dicho.