Revilla avanza que PGC de 2021 serán "como mucho" de igual cuantía que los de este año y no habrá subida de impuestos

El presidente asegura que Cantabria no puede renunciar a "ninguno" de sus proyectos, ni a La Pasiega ni a las infraestructuras de comunicación

SANTANDER, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha avanzado que, salvo que el Estado permita un mayor endeudamiento a la comunidad, los Presupuestos autonómicos para 2021 serán, "como mucho", de igual cuantía que los de este año, pero no mayores, y tendrán como "prioridad" la sanidad y la educación en detrimento de otras áreas a las que "habrá que quitarles fondos". Pese a ello, ha descartado subidas de impuestos.

"Nosotros no vamos a subir impuestos a nadie", ha anunciado Revilla en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha opinado que una subida fiscal sería un "error". "No habiendo actividad económica y habiendo muchas empresas que no van a volver a abrir, como para subir impuestos", ha dicho.

Revilla ha reconocido que "va a haber que repartir un dinero, que va a ser menos, entre unas necesidades mucho mayores".

PGE

Y, en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Revilla "espera" que el Gobierno de España (PSOE-Unidas Podemos) incluya los compromisos con Cantabria incluidos en el documento suscrito en junio de 2019 por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el diputado nacional del PRC, José María Mazón.

"En el momento en que esas cosas aparezcan en los Presupuestos, el voto del Partido Regionalista será sí", ha dicho Revilla, que cree que, respecto a ese cumplimiento de los compromisos por parte del Estado con Cantabria, las cosas "pintan mejor que hace una semana".

Y es que, según ha recordado, en los últimos días, el Ministerio que dirige Ábalos ha adjudicado, por una parte, el contrato de servicios para la redacción del estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo en su tramo de Bilbao a Santander, por 1,2 millones de euros y, por otra, ha aprobado de forma provisional el estudio informativo de la línea de alta velocidad entre Nogales de Pisuerga (Palencia) y Reinosa, que forma parte del AVE a Cantabria.

En relación a esta conexión ferroviaria con Madrid, Revilla espera que "antes de dos meses" ya se adjudiquen las obras de dos tramos de Palencia a Alar del Rey y ya para enero o febrero de 2022 esté todo el tramo en obra. "Y ya entonces podremos decir que una obra que llega a Alar del Rey va a continuar", ha dicho el presidente regional.

"Espero que el Gobierno de España cumpla en los Presupuestos con esas obras pendientes de toda la vida, que no necesitamos más que eso: Conexión ferroviaria a los dos lados (con Madrid y con Bilbao); Valdecilla (el pago de las anualidades pendientes por las obras del hospital), y que nos apoyen en el proyecto de La Pasiega, que también lo tienen firmado. Con eso Cantabria se pone a la cabeza de España", ha afirmado.

También Revilla ha reclamado la adjudicación del proyecto de mejora del Desfiladero de La Hermida.

En la entrevista, ha explicado que los partidos que forman el Gobierno de España, PSOE y Unidas Podemos, no han llamado todavía al PRC para buscar su apoyo a los PGE.

En este sentido, "no descarta" solicitar al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez (PSOE), una reunión para hablar de los proyectos que tiene comprometidos con Cantabria.

El presidente de Cantabria ha señalado que la inclusión de los compromisos del Estado con Cantabria en los próximos PGE contribuiría, además, a mejorar las relaciones entre los dos socios de Gobierno, el PRC y el PSOE.

Revilla ha asegurado que hay "buen relación" y las cosas van "relativamente bien" entre ambos, si bien ha reconocido que, "a veces surgen fricciones" y "chocan", sobre todo por la distinta valoración que ambos tienen del comportamiento del Ejecutivo central con Cantabria.

El presidente regional y líder del PRC ha reivindicado que Cantabria "no puede renunciar a ninguno" de esos proyectos pese al cambio de escenario que ha supuesto el COVID-19.

Y es que considera que para salir de la situación generada por la pandemia --además de que aparezca la vacuna que ponga fin a la crisis sanitaria-- hay que "reactivar" la economía y realizar "cosas que generen valor", algo que --dice-- ocurre con inversiones como la del proyecto de La Pasiega o la mejora de las infraestructuras de comunicación.

Además de esas actuaciones, la comunidad "no va a renunciar" tampoco, según ha comentado, al nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), proyecto al que se busca darle encaje para que pueda optar a los fondos europeos de reconstrucción.

Para Revilla, los dos trenes de alta velocidad (con Madrid y Bilbao), La Pasiega y el MUPAC constituyen "cuatro obras de un nivel transformador" para la comunidad autónoma.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SANITARIA

Respecto a la situación económica, el presidente de Cantabria ha opinado que la economía española va a caer este año entre un 10 y un 12 por ciento, un "palo brutal" --ha reconocido-- que supone "retrotraerse" a seis o siete años atrás. En su opinión, la recuperación de la producción a niveles anteriores a la pandemia no será antes de 2023 y solo si se logra controlar al coronavirus.

Sin embargo, considera que Cantabria "va a soportar mejor" que otras comunidades el problema que se avecina por el "importante" componente que en la comunidad autónoma tiene el sector servicios y a la vida del "sensacional" verano que ha habido en lo turístico.

Revilla ha insistido en que la economía no se puede parar y cree que habrá que "conciliar" ese mantenimiento de la actividad con un control de los contagios.

Pese al incremento de casos de COVID-19 que viene sufriendo la comunidad, y en general toda España, el presidente cree que en Cantabria, por ahora, la situación sanitaria es "soportable" porque, por ahora, no hay una "presión excesiva" en los hospitales.

Respecto a la situación en la Atención Primaria y la posibilidad de convocatoria de una huelga por parte de sindicatos médicos, Revilla "entiende" la "sobrecarga" de trabajo que padecen los facultativos pero ha insistido en que el problema que hay es que no hay médicos para contratar.

Revilla considera que "no sería el mejor momento" para una huelga en sanidad y ha pedido a los médicos un "esfuerzo adicional" . "Cuando pase esto será el momento de sentarnos. Esto nos ha cogido a todos por sorpresa", ha dicho.

El regionalista, que fue investido en junio de 2019 por cuarta vez como presidente de Cantabria, ha asegurado que "sin ninguna duda" esta legislatura es la "más difícil" a la que se ha tenido que enfrentar. "Es la peor para cualquier persona que esté al frente de la cosa pública (alcaldes, presidentes de diputación, de comunidad autónoma y del Gobierno de España)", ha manifestado.

También ha opinado que es el "el peor momento" que ha tenido que atravesar la sociedad actual.