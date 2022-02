Revilla y Barbón critican que algunos partidos intenten "tumbar" la reforma laboral por "tacticismo político"

El presidente cántabro censura que algunas formaciones hayan intentando "pasar la gorra" al Gobierno a cambio de dar su voto a favor

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Cantabria y Asturias, Miguel Ángel Revilla (PRC) y Adrián Barbón (PSOE), han criticado que algunos partidos en el Congreso de los Diputados estén intentando "echar por tierra" y "tumbar" en el Congreso de los Diputados la reforma laboral acordada entre Gobierno, patronal y sindicatos por "tacticismo político".

Así lo han censurado este miércoles ambos presidentes durante un acto en Santander, en el que han abogado por la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma laboral "pactada" por el Ejecutivo central con los representantes de los trabajadores y de los empresarios.

Y lo han hecho un día antes de que este jueves se vote en la Cámara Baja la reforma laboral con incertidumbre de si saldrá o no adelante por la postura de algunos partidos.

UNA MUESTRA DE LA "MALÍSIMA SALUD POLÍTICA" DE ESPAÑA

En este acto en Santander, Revilla cree que lo que está ocurriendo con la postura de algunos partidos del Congreso en relación con la reforma laboral demuestra la "malísima salud política de España" y de la "crispación" entre los partidos.

"Ahora al rival no se le considera rival, sino adversario y no se le da nada ni concede nada si no es algo, y esto es muy grave, de pasar la gorra, que también esta ocurriendo", ha dicho el presidente cántabro.

Revilla ha afirmado que "la gorra se puede pasar en la negociación de unos Presupuestos", en el que una comunidad puede decir "voto no porque tengo poco", pero, a su juicio en el tema de la reforma laboral no.

"En un reforma laboral que también haya ahora grupos que intenten pasar la gorra para dar el voto en un tema que debiera tener unanimidad del Parlamento, para mí es una mala salud política del país", ha insistido el presidente cántabro, que ha recordado que un acuerdo de todas las partes en torno a una reforma laboral era algo que él nunca había visto.

"ESTOY HARTO DE LOS TACTICISMOS ELECTORALES"

Barbón, que también comparte la visión de Revilla de que hay una mala salud política en España, considera que el hecho de que algunos partidos estén "jugando al tacticismo" con una reforma laboral pactada con sindicatos y patronal es "una agresión al espíritu de convivencia democrática".

"Que haya partidos que por hacer simplemente un desgaste al Gobierno se estén planteando en este momento tumbar lo que es fruto del diálogo social es una irresponsabilidad", ha opinado Barbón, que, como presidente del Principado, ha pedido a todos los diputados asturianos del Congreso que "demuestren que anteponen Asturias a sus intereses de partido" y voten a favor de la reforma laboral.

El socialista ha señalado que "le hubiera preocupado" que la reforma laboral no hubiese sido acordada entre las partes y podría haber entendido que hubiera un "mayor debate" sobre este tema. Sin embargo, considera que una vez que está pactada y que tanto empresarios, como sindicatos o como el Gobierno la entienden como "buena", "sí o sí hay que votarla".

"Hay que dejarse de tacticismos electorales. Yo estoy harto de los tacticismos electorales. Cada vez me cansan más, porque la gente se cansa de esto. Ya votará la gente cuando llegue. Las elecciones son en 2023 y la gente votará, primero en las autonómicas y luego en las generales pero hasta entonces no podemos tener el país paralizado", ha apostillado el presidente asturiano, que ha insistido a los partidos para que "de una santa vez" se "olviden" de las elecciones y se ocupen de la gente.

LA ADVERTENCIA DE BARBÓN

Además, Barbón ha lanzado una advertencia a estos partidos que, a su juicio, intentan bloquear la acción del Gobierno y ha recordado lo ocurrido en las últimas elecciones en Portugal, en el que los ciudadanos han dado al socialista António Costa la mayoría absoluta después de que se tuvieran que convocar elecciones porque partidos a la izquierda y a la derecha del mismo bloquearan sus Presupuestos.

Lo ocurrido en el país luso debería, a juicio de Barbón, hacer reflexionar a todos los partidos del Congreso. "Ojo, con lo que hacen porque los ciudadanos toman también buena nota de lo que pasa".