Revilla: Cantabria "no tendrá ningún problema" en pasar a la fase II si los ciudadanos no se relajan

Cree que la vuelta al cole voluntaria es un "tema complicado" y se está a la espera de la encuesta a los padres para determinar los recursos

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), cree que, con los datos "positivos" que se están dando en la evolución de la enfermedad en Cantabria, la comunidad "no tendrá ningún problema" en pasar a la fase II si los ciudadanos no relajan las medidas de seguridad y tampoco lo hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las labores de vigilancia.

Revilla "espera" que las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad "no se relajen" y eviten que con esa flexibilización de las normas iniciales del estado de alarma que está habiendo se produzca una "especie de anarquía", según ha apuntado tras asistir este domingo por videoconferencia a la novena conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez.

Sin embargo, especialmente, el presidente regional ha insistido en llamar a la "responsabilidad" de los ciudadanos a cumplir "a rajatabla" con las normas de distanciamiento social o el uso de elementos de protección, como la mascarilla, incluso a la hora de hacer deporte, para evitar "estropear lo conseguido".

Revilla ha insistido en que desde el lunes Cantabria estará en la fase I y, por ello, ha resaltado que los ciudadanos no pueden pensar que se está "en la 4".

Por ahora, el presidente cree que los cántabros están cumpliendo las normas y se están comportando de forma "responsable", salvo "excepciones" que son "minoritarias".

PREPARACIÓN PARA LA FASE II

Revilla ha explicado que, una vez que se ha autorizado a Cantabria a pasar a la fase I el lunes --estadio en que según lo establecido por el Estado las provincias deberán estar al menos dos semanas-- se comenzará a trabajar en las propuestas que realizará la comunidad sobre las actividades que deben permitirse en la segunda fase.

En este sentido, el presidente espera tener "más suerte" que hasta ahora con la petición al Gobierno de que se permita la pesca deportiva individual.

Y cuestionado sobre el tipo de criterios que se establecerán por el Gobierno de España para el cambio de fase, Revilla cree que serán "los mismos" que para la I, entre ellas el número de camas UCI o de hospitalización disponibles para hacer frente a un posible rebrote.

Revilla ha señalado que Cantabria tiene ahora 36 hospitalizados, cuatro de ellos en la UCI, y la comunidad estaría ahora mismo, según ha dicho, en disposición de tener preparadas 600 camas libres y "no menos" de 70 UCIs.

Además, el presidente regional ha subrayado que Cantabria tiene un número reproductivo R0 --que mide el grado de reproducción de los contagios-- sensiblemente por debajo de la medida nacional (ayer 0,49 respecto al 0,90 del conjunto de España).

El presidente regional también ha aludido al descenso de casos activos --550, según los datos del Servicio Cántabro de Salud dados hoy y actializados hasta anoche-- y al porcentaje de recuperados que ya hay en Cantabria (un 73%, según Revilla).

También ha señalado que el número de fallecimientos por COVID en Cantabria (201 hasta ahora), aunque es "tremendo" está "muy por debajo" de la media nacional.

SIN MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA APERTURA DE PLAYAS

En la rueda de prensa, Revilla ha sido preguntado acerca de si en la conferencia de presidentes de hoy se había hablado de las condiciones que se deberán cumplir para la apertura de las playas para el baño.

"No, de eso no se ha hablado. De las playas nada. No sé si como el día está lluvioso...", ha ironizado.

APERTURA COLEGIOS

También el presidente ha sido cuestionado acerca de la polémica suscitada por la vuelta a clase voluntaria para los más pequeños a partir del 25 de mayo.

Revilla ha opinado que se trata de una "tema complicado" y "muy delicado" por la edad de algunos niños que podrían regresar a las aulas. "Pedir responsabilidad a los niños de 2 años... ¿Qué saben ellos de distancias? ¿Qué saben ellos de mascarillas? Es complicado", ha reconocido.

En este sentido, ha explicado que en Cantabria se va a esperar a ver qué sale de la encuesta entre los padres sobre esta vuelta al cole para determinar cuántos alumnos podrían regresar a las aulas y así determinar los docentes qué serían precisos.

Revilla ha señalado que este asunto ha generado "mucha polémica" ya que no siempre coinciden la postura de los padres con la de los profesores.

TEST

Y dentro de lo sanitario, ha sido cuestionado por los test de detección del coronavirus, que se realizarán en Atención Primaria, Revilla ha confirmado que serán pruebas PCR que son, según ha dicho, "las más rigurosas" y se harán a personas que tienen "algún tipo de síntoma".

"Hacer test a todos es imposible y, además, que tampoco contribuye a gran cosa", ha dicho Revilla, que sí cree que "lo que hay que hacer es lo que se está haciendo ahora" en España --y también en Cantabria-- que es el estudio serológico para determinar cómo ha afectado la pandemia al país y a la comunidad autónoma, cuyos resultados completos cree que se tendrán ya "dentro de un mes".

Y es que el presidente cántabro considera que hacer en España 47 millones de test es "imposible".