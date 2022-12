Revilla contradice al CIS de un Tezanos "que no da una": "El PRC es la primera fuerza política en Cantabria"

Cree que es un "encuestador al servicio del Gobierno" y le recuerda que está al frente de un organismo que "pagan todos los españoles"



SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este jueves que "el PRC en estos momentos es la primera fuerza política en Cantabria" según sus encuestas, y ha vuelto a restarle credibilidad a los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicados ayer, ya que, en su opinión, su presidente, José Félix Tezanos, "es un encuestador al servicio del Gobierno y que no da una".

Revilla ha opinado que Tezanos es ya "un clásico" en España y será "objeto de análisis el día de mañana", al tiempo que ha señalado que en las primeras elecciones en las que el PRC presentó a José María Mazón como candidato, "le daban un 3%, y sacó un 17,5%".

El presidente cántabro cree que las encuestas "hacen daño" porque tienen "un efecto desmoralizador cuando dan unos datos de este calibre", sin embargo, considera que "lo grave" del asunto es que se trata de "un instituto público, que está pagado por todos los españoles". "Ese señor gana una pasta importantísima ahí haciendo un trabajo de zapa siempre a favor del partido que le paga, y eso en las instituciones públicas no debiera ser así", ha sentenciado.

"Yo creo que digo lo que están comentando todos menos el PSOE, todos los partidos cuando sale Tezanos ya sabemos lo que va a decir, que gana el PSOE por mayoría", ha añadido Revilla justo antes de comentar que, según las encuestas de su partido, el PRC es en estos momentos "la primera fuerza política de Cantabria".

En este sentido, ha afirmado que cada mes se hace, desde su formación, un seguimiento de esa evolución, y ahora, ha dicho, "somos la primera fuerza política de Cantabria, segundo el PP, y a más del doble que el PSOE".

"¿Pero quién se puede imaginar en Cantabria a un PSOE sacando 13 diputados?", se ha cuestionado el presidente del Ejecutivo cántabro, quien ha criticado que Tezanos es "capaz de hacerlo porque luego no tiene ningún tipo de vergüenza en que le saquen los colores". "Le da igual, él hace un trabajo al servicio del partido del que es un militante fervoroso", ha añadido.

"Y no digamos nada de Pedro Sánchez, del que ha escrito un libro hace poco que vamos, Julio César y Alejandro Magno eran una zapatilla rusa al lado de este genial presidente que tenemos. Pero bueno, me parece grave porque es una institución pública". "Lo pagamos todos los españoles, y el señor Tezanos lleva un montón de años haciendo encuestas a la carta, y eso no es serio", ha insistido Revilla.

Respecto a los datos del CIS que le situaban como uno de los tres presidentes autonómicos con peor valoración por parte de sus ciudadanos por su gestión durante el último año -junto al de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara; y a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso en Madrid-, Revilla ha comentado que "todo va en la misma la línea".

El presidente de Cantabria ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras la reapertura del Puente Viejo de Oruña, en Piélagos.