Revilla cuestiona los datos de la AIReF sobre el PIB en Cantabria y no cree que "vaya a ser real"

SANTANDER, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha cuestionado los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que prevén que la Comunidad Autónoma registre en el segundo trimestre de 2022 el menor crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España, con un 0,5%, algo que no cree que "vaya a ser real".

Revilla, que ha respondido así a los medios antes de inaugurar un curso sobre el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha asegurado que la previsión de la AIReF "no va a ser verdad" porque los datos del primer trimestre reflejaron un crecimiento del PIB del 1,4% y las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) que Cantabria es "la región con menos parados de España".

Además, ha subrayado que los sectores económicos "van muy bien", destacando el turismo, ya que "como todo el mundo puede comprobar, Cantabria está llena". "No sé de donde han sacado esos datos, yo no estoy de acuerdo, no creo que vaya a ser real", ha añadido Revilla.

El presidente ha incidido en que los datos de crecimiento económico que tiene el Gobierno regional del primer trimestre y del segundo "son muy buenos", así como los del paro.

"Hacía muchísimo tiempo que no recordaba que hubiéramos aparecido como la región de España con menos parados, incluso por encima de Euskadi, estamos en una tasa de paro del 8,17%, que es un dato muy bueno, cuatro puntos y medio por debajo de la media nacional", ha recordado.

Así, Revilla ha hecho hincapié en que la economía "va bien", aunque con la incertidumbre de qué va a pasar con la guerra. "Eso ya no depende ni de lo que podamos hacer aquí ni de lo que pueda hacer el Gobierno de España, sino de una guerra y unas cuestiones geopolíticas que esperemos se resuelvan favorablemente", ha expresado el presidente de Cantabria, quien ha apuntado que "nadie puede hacer ahora un pronóstico de cara a lo que va a pasar en diciembre".