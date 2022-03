Revilla dice que Pedro Sánchez "le ha fallado" al excluir a La Pasiega de los fondos europeos: "Creo que ni lo planteó"

La fecha del aprobación del PSIR de La Pasiega por la CROTU se adelanta al 30 de marzo, un día antes de lo que ayer anunció Marcano en el Pleno

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha afirmado que el jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, "le ha fallado" al dejar fuera de la financiación de los fondos europeos del Plan de Recuperación el proyecto del polígono y centro logístico de La Pasiega.

"No me cabe en la cabeza que esto no encaje en Europa. Yo creo que ni lo han planteado", ha dicho el jefe del Ejecutivo central, que ha recordado al jefe del Ejecutivo central el "compromiso escrito" del Gobierno de España de pagar la estación intermodal que se construirá en La Pasiega.

Así lo ha dicho este martes en Madrid durante la conferencia que ha ofrecido sobre este proyecto en el Hotel Villa Real de la capital invitado por el Club Propeller, que aglutina a profesionales y directivos del sector náutico.

Ante este foro, el presidente cántabro ha vuelto a lamentar que La Pasiega se quedara fuera de esta financiación después de que Sánchez dijera que "le encantaba" el proyecto. "De qué manera le encanta que ha dicho que no, que no encaja en Europa", ha ironizado el presidente cántabro, que considera que el presidente del Gobierno de España "no ha entendido" este "importante" proyecto, que, según ha explicado, supondrá crear un "nudo logístico e industrial" que servirá para "ampliar" un Puerto de Santander, situado a 10 kilómetros, que "se ha quedado pequeño".

Además, ha resaltado las buenas comunicaciones que tendrá La Pasiega ya que estará conectado por tren y por la autovía.

Respecto a la financiación de esta actuación tras quedar fuera de estos fondos europeos, Revilla espera que, tras los 11 millones que el Gobierno central ha aportado este año al proyecto a través de los Presupuestos del Estado, el proyecto se siga pagando por esta misma vía en años sucesivos.

El presidente de Cantabria cree que el Gobierno central se podría haber "ahorrado" ese dinero que le va a suponer pagar La Pasiega si lo hubiera "colado" en los fondos europeos, y más cuando, a su juicio, España "va a tener problemas para gastar ese dinero" proveniente de la UE "porque no hay proyectos". "Vamos a tener que devolver cantidades enormes de dinero", ha advertido Revilla, que ha lamentado que, en ese contexto, quede fuera de esa financiación un proyecto que "ya está".

Y en relación a la estación ferroviaria intermodal que se incorporará, Revilla ha recordado a Sánchez que Cantabria tiene el compromiso "por escrito" de pagar esa infraestructura.

"Lo que se firma hay que cumplirlo", ha dicho Revilla, que ha recordado que dicho compromiso fue suscrito por el exministro de Transportes José Luis Ábalos en el documento firmado con el diputado nacional del PRC, José María Mazón.

En su intervención, Revilla ha hablado de algunas vicisitudes por las que ha pasado el proyecto, entre ellas el cambio de uso de agrícola a industrial de los terrenos, donde quedaban, según ha dicho, "siete vacas y un establo caído".

Para agilizar los trámites ha recordado que se ha tenido que tramitar un Plan Singular de Interés Regional (PSIR), que, según ha dicho, será aprobado de forma definitiva por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) el 30 de marzo --inicialmente, según anunció ayer el consejero de Industria, iba a ser el 31--, y a la semana siguiente, el día 7 de abril, hará lo propio el Consejo de Gobierno.

Una vez se apruebe el PSIR, el siguiente paso serán las expropiaciones de los terrenos e iniciar las obras de ejecución del mismo.

Revilla ha insistido que este proyecto "va a ser un realidad" --"en dos años está operativo", ha dicho-- y cree que "va a haber mucha demanda" por parte de las empresas para instalarse allí.

El presidente cántabro ha estado acompañado en este acto por el consejero de Industria, Javier López Marcano; el presidente del Puerto de Santander, Francisco Martín, y el diputado nacional del PRC, José María Mazón.