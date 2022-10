Revilla sobre los incendios: Es lo que más me quita el sueño aunque por ahora en Cantabria no ha habido ninguno pavoroso

Se felicita de que pese al insistente viento sur y la ausencia de lluvia haya habido "mucha menos magnitud" de incendios que otros años

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha reconocido que "lo que más le quita el sueño" en estos momentos son los incendios forestales y se ha mostrado "sorprendido" de que, pese a llevar más de 20 días con viento sur y sin lluvia, haya habido "mucha menos magnitud que otros años".

"En esta situación tenemos que dar gracias que no tengamos algún incendio pavoroso", ha reconocido Revilla, una situación que, según ha recordado, sí están sufriendo otros territorios, como el País Vasco o Castilla y León. Sí ha advertido de que en Cantabria la peor época de incendios cada año, no es esta sino los meses de febrero y marzo, cuando la hoja de los árboles ya ha caído, y si viene el sur, es una tea".

Pese a que por ahora en Cantabria todavía no ha habido ninguno extremadamente grave, ha reconocido que "estamos en un riesgo tremendo y esto va a ser cada día más habitual" por el cambio climático, una realidad que considera "evidente" pese a que algunas personas, por ejemplo, en Vox lo nieguen.

"No sé si se acelerará mucho o poco pero esto que estamos viviendo aquí, yo que tengo 80 años, no lo he visto: Veintitantos días de sur y tan poca agua, que tenemos el pantano del Ebro seco, el manantial del Ebro no sale agua, yo no lo había visto", ha afirmado Revilla, que ha confiado en que pronto haya un cambio en la meteorología y empiece a llover en Cantabria.

Cuestionado por el hecho de que la mayor parte de los fuegos son provocados, ha afirmado que, en esta realidad, se combina alguna gente que tiene una "cultura equivocada" que piensa que "quemando se rehace el pasto" con, también, el "porcentaje que hay de pirómanos". "No sé cuántos pero decir que un 1 por 1.000 puede tener alguna veleidad crematoria pues no es exagerar mucho" ha dicho Revilla, que ha afirmado que este tipo de actitudes son "terrorismo" y un "delito terrible".

Además, ha resaltado lo "complicado" que es pillar a los autores de estos incendios y probarlo. En este sentido, ha halagado a la Guardia Civil que, según ha dicho, este año ha detenido a cuatro personas tras tener pruebas --incluso grabaciones en vídeo-- para demostrar su culpabilidad.

"Les va a caer la del pulpo", ha dicho el presidente cántabro, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que esté "vigilante", como lo está el "gran equipo" con el que se cuenta en Cantabria para luchar contra los incendios forestales, lo que permite actuar rápido.