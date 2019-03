Revilla: El PRC "no recibe consignas de nadie" y aspira a ser la lista "más votada"

Publicado 25/03/2019 13:53:28 CET

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria "aspira a ser la lista más votada" en las elecciones generales del próximo 28 de abril, y resta importancia a encuestas como la publicada ayer por el Diario Montañés (de GAD3), que no le da ningún escaño, mientras que otorga dos al PSOE y los tres restantes a PP, Ciudadanos y Vox.

Así lo ha afirmado hoy el secretario general del PRC y candidato a la reelección como presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, quien ha recalcado que el PRC es "un partido independiente que no recibe consignas de nadie". Ha respondido de esta forma a la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, que el sábado dijo que votar al PRC es votar al PSOE porque es su "marca blanca".

Revilla le ha replicado que el PRC es un partido "con cintura", que ha gobernado con el PP y con el PSOE, y que ha aprobado presupuestos con Podemos y Ciudadanos, un partido "previsible y con una trayectoria suficientemente larga", ha añadido. De hecho, ha recordado que salvo el PSOE, el PRC es el único partido que conserva sus siglas.

El líder del PRC ha hecho estas afirmaciones a preguntas de los medios durante la presentación de las candidaturas al Congreso y al Senado en la Junta Electoral Provincial, donde ha estado acompañado José María Mazón, cabeza de lista en la Cámara baja, y Rosa Valdés, candidata al Senado, entre otros.

"Si yo me hubiera guiado por las encuestas no me habría presentado nunca a las elecciones", ha señalado Revilla, quien ha puntualizado que hace cuatro años, la misma empresa en el mismo medio y en el mismo mes, un sondeo dio al PRC seis escaños en el Parlamento de Cantabria, la mitad de los que luego obtuvo. Además, ha recalcado que la publicada este domingo se ha realizado cuando "acabábamos casi de anunciar que nos presentábamos" a las generales.

Revilla ha reiterado que el PRC se presenta a las elecciones generales "con mucha ilusión" de conseguir "por fin" una representación en Madrid "que hable de Cantabria, que no sean meros mudos que levantan la mano a todo lo que se propone desde allí".

"Sería una gran noticia que por primera vez tuviéramos a alguien que represente los intereses de Cantabria sin obedecer consignas de los grandes partidos, que prometen todo pero a la hora de decidir, invierten donde hay mucha población y muchos diputados", ha afirmado.

Revilla cree que las elecciones generales van a marcar "un antes y un después en la historia política" de Cantabria. "Estoy absolutamente convencido de que vamos a sacar representación en Madrid", ha dicho Revilla, y no sólo eso sino que "vamos a intentar ser la lista más votada". Al respecto, ha señalado que hay un voto regional del 30% y se que se puede ser lista más votada con el 23%.

Ha añadido que "con la atomización" actual del Congreso y el Senado, con partidos "de todas las especies", donde "el tema catalán lo está absorbiendo todo, y donde cada uno va a lo suyo", "es una necesidad" que el PRC consiga representación.

Mazón se ha mostrado igual de optimista, ha dicho que su encuesta es "lo que veo en la calle", y ha reivindicado que el del PRC es "un voto útil para Cantabria". "Nos va a votar gente de todos los colores, de derechas, de izquierdas y los propios", ha dicho.

Ha reiterado que van a por los dos diputados y tres senadores y ha señalado que "lo primero es Cantabria". Sobre pactos postelectorales, ha dicho que la unidad de España y la defensa de la autonomía son "las líneas rojas" del PRC. "No tenemos prefijado ningún tipo de voto", ha concluido.