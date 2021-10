Revilla reitera el riesgo para las industrias del precio de la energía y urge a Sánchez la reunión de presidentes

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado "preocupado" por el "disparatado" precio de la energía y ha reiterado que "pone en riesgo" la continuidad de las industrias de Cantabria y sus puestos de trabajo y, por tanto, el previsto "relanzamiento" de la economía.

Por esta razón, ha pedido al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que convoque "cuanto antes" la reunión de presidentes para analizar la manera de "parar" esta escalada de precios.

Así lo ha trasladado este viernes Revilla a preguntas de la prensa, previas a la reunión con la Alianza por la Industria para presentar un plan de choque para las empresas electrointensivas, a la que también ha asistido el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, Javier López Marcano.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha reconocido que están "muy preocupados", tanto en Cantabria como en otras comunidades autónomas como el País Vasco, Asturias y Galicia, que tienen un componente de empresas de consumo energético "elevadísimo".

Según Revilla, "está en peligro" el "importante" relanzamiento de la economía que se vaticinaba, que puede "venirse abajo" por los "disparatados" e "incontrolables" precios de la energía, en un momento en el que los datos de la economía regional son "muy positivos".

En este sentido, se ha referido a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) conocidos ayer que, según el presidente, sitúan un crecimiento industrial en Cantabria del 28 por ciento, siendo la comunidad que más ha crecido en el interanual y la cuarta en el último mes.

"La industria va bien e incluso las perspectivas del sector siderúrgico son muy buenas pero si continua de manera indefinida estos precios pues hay una preocupación enorme por la parte de las empresas y por parte del Gobierno de Cantabria y también por el Gobierno de España que está batallando en Bruselas hasta hora con poco éxito", ha dicho.

Revilla ha señalado que acaba de mandar una carta a Sánchez para que se convoque "cuanto antes" la reunión que tiene previsto celebrar con los presidentes antes de que acabe el año y que se incluya de manera "prioritaria" la manera de "parar" esta escalada de precios de la energía.

"Algo tenemos que hacer", ha indicado el presidente autonómico, que se ha referido las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que, según Revilla, dice que es un asunto "coyuntural". "No sé si es reconfortante o simplemente un deseo", ha apuntado.

A juicio del presidente cántabro, "la coyuntura cuando se convierte en estructura pasa del corto plazo al largo plazo y esto no puede seguir muchísimo tiempo más porque hay empresas que están soportando como coste de la energía más del 50 por ciento de todos los costes que tienen las empresas". "Esto es insostenible", ha aseverado.

De esta forma, ha abogado por "crear unidad", tanto por parte del sector afectado como por las comunidades autónomas y del Gobierno de España, para que este tema se sitúe ahora casi como una "absoluta prioridad", una vez que "parece" que la pandemia del Covid "está pasando".

"El gran problema para el relanzamiento económico es que no tengamos un parón como consecuencia de lo que ahora mismo es insoportable para las empresas de Cantabria y de otros lugares de España que tienen una industria como la nuestra de un consumo brutal de energía, y que de seguir esto pone en riesgo la continuidad de algunas de las empresas y de los puestos de trabajo", ha sentenciado.

Para Revilla, el Gobierno de España "debe tener margen de maniobra" y cree que, aunque ha tomado alguna medida al respecto, "alguna más se puede tomar". "Yo expreso en la carta al presidente que esto es insostenible y que hay que tomar algún tipo de medida", ha añadido el presidente regional, que espera que en la Unión Europea también "asuman como propio este problema".

"NO TIENE NADA QUE VER CON LOS PRESUPUESTOS"

Cuestionado por la petición del PP para que el PRC no apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022 si no incluyen una solución a las electrointensivas de Cantabria, Revilla ha asegurado que esto "no tiene nada que ver con los presupuestos".

Según Revilla, desde el Partido Regionalista van a "seguir reivindicando", aunque sin "condicionar" el presupuesto, que es "un gran presupuesto para Cantabria" porque "contempla las grandes reivindicaciones".

Respecto a los dos tramos del AVE que ya están "en obra", ha recordado que el 6 de noviembre se va a poner "la primera piedra" con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en Amusco (Palencia).

"Vamos a luchar todo lo que podamos, con toda la fuerza, con toda la presión que se pueda hacer, pero esto no tiene nada que ver con los presupuestos", ha sentenciado.

35 MEDIDAS PARA MÁS DE 10.000 EMPLEOS DIRECTOS

Por su parte, Marcano ha indicado que el Gobierno ha elaborado un "máster plan de todas las industrias", que recoge 35 medias, de las que algunas ya están en marcha como los programas 'Crece', 'Innova', 'Emprende' y de eficiencia energética, dirigidas a corto, medio y largo plazo.

El consejero ha explicado que estas medidas abarcan el "amplio espectro" del ámbito industrial y el documento se va a poner a disposición de todos los integrantes de la Alianza por la Industria para que añadan modificaciones y sugerencias, que se convertirán posiblemente en "acciones políticas" de "aquellos que tienen voz en el Congreso y en el Senado".

Según ha precisado, este plan se dirige a las industrias "energéticamente intensivas", que engloba a más empresas de las seis consideradas "altamente electrointensivas", y afecta a más de 10.000 empleos directos.