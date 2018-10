Revilla sobre las reivindicaciones a Madrid: "Es la hoja de ruta mariana sin Mariano"

Publicado 26/06/2018 12:10:37 CET

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha asegurado este martes que su Gobierno mantendrá la misma posición "reivindicativa" ante el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha destacado que "no hay novedad" en la hoja de ruta que ya se ha trasladado a Madrid de cara a la preparación del encuentro que mantendrá en las próximas semanas con el presidente. "No vamos a quitar ni una sola de las reivindicaciones. Es la hoja de ruta mariana pero sin Mariano", ha dicho.

Revilla ha realizado estas afirmaciones en la primera parte de su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región, donde ha vuelto a criticar el trato que Cantabria ha recibido del Gobierno del PP, y ha dicho que Mariano Rajoy "se marchó del Gobierno como un moroso, no pagó lo comprometido y no tuvo ni la delicadeza de recibir al presidente".

Ha añadido que el Gobierno de Rajoy no sólo no atendió ninguna reivindicación de Cantabria sino que, "más bien al contrario, parecía que teníamos un enemigo en Madrid". "Afortunadamente, me alegro de que ese Gobierno que despreció a Cantabria y a su presidente ya no esté; espero que el nuevo Gobierno no se parezca en nada", ha comentado Revilla, quien confía en volver al diálogo y avanzar en el pago de las deudas y el cumplimiento de los compromisos contraidos por el Gobierno central.

El presidente de Cantabria y líder del PRC ha puesto como primera prioridad el pago de la deuda de Valdecilla, 44 millones impagados en 2016 y 2017, los 22 consignados en los Presupuestos de este año que están pendientes de aprobación, y los 100 adicionales comprometidos por el presidente Rajoy.

La 'hoja de ruta' de Revilla también incluye la recuperación del convenio de cofinanciación de Comillas, rescindido unilateralmente por el Gobierno del PP en 2012; reclamar las cantidades adeudadas para la implantación de la LOMCE y la cofinanciación al 50% de los servicios de atención a la dependencia.

INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras, Revilla ha dicho que va a reivindicar que se liciten "todos los dibujos" del exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, al que ha reprochado que el año pasado gastó "cero euros" en el tren de altas prestaciones y que su gobierno ha dejado a Cantabria como la comunidad autónoma con menor ejecución presupuestaria del país, con un 44%.

Revilla ha dicho que pedirá al nuevo gobierno que concrete por fin las fechas de inicio y plazos de ejecución de los proyectos del tren de altas prestaciones con Madrid, el tren a Bilbao, los soterramientos de Torrelavega, Santander y Muriedas, el tercer carril de las autovías Torrelavega-Santander y Laredo-límite de Vizcaya, la mejora del desfiladero de La Hermida, las variantes de Potes y Lanestosa, las carreteras de San Glorio y Los Tornos.

El presidente ha puntualizado que pedirá a Pedro Sánchez que ratifique sus compromisos por escrito como hizo Mariano Rajoy tras la reunión que mantuvieron antes de las elecciones generales de diciembre de 2015.

También le reclamará la puesta en marcha del nudo de Torrelavega, "la única obra de entidad que ha dejado adjudicada" el exministro De la Serna, con una inversión de 109 millones de euros, y el acceso al puerto, también adjudicado en 17 millones. Y volverá a reclamar la reindustrialización de la comarca del Besaya y la creación del centro logístico de La Pasiega.

A todo ello ha sumado otros compromisos que están sobre la mesa y que también planteará al nuevo Gobierno, todos ellos en Santander: la ampliación del Museo de Arte Moderno, el proyecto del Reina Sofía y la rehabilitación de la biblioteca Menéndez Pelayo.