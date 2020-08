Revilla ve "impresentable" el acuerdo entre Gobierno y FEMP sobre los remanentes

Critica que Caballero haya seguido "una línea de partido" en este asunto y haya usado su voto de calidad para sacar adelante el acuerdo

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha tachado de "lamentable" e "impresentable" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre los remanentes que, a su juicio, es una "injusticia absoluta".

Y es que para Revilla este acuerdo lo que hace es cargar en los ayuntamientos con superávit el "mochuelo" de la "mala práctica" de un Gobierno central "manirroto" y que ha generado un "gran déficit" en el Estado.

Según el acuerdo, los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones que no serán devueltos de forma inmediata en proporción a las cantidades entregadas. Posteriormente, a partir de 2020, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, así como intereses.

Además, a preguntas de los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo cántabro y secretario general del PRC ha criticado que el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero --al que "aprecia" y del que tiene "buena impresión" y es "amigo" suyo-- haya seguido "una línea de partido" y haya empleado su voto de calidad para sacar adelante este acuerdo.

Y es que después de varias semanas de negociación, la FEMP dio luz verde el lunes a la propuesta de Hacienda con con 12 votos a favor (PSOE), 12 en contra (PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos) y una abstención (Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns), con lo que el voto de calidad del presidente socialista de la federación resultó determinante para aceptar la iniciativa.

Revilla considera que la "mejor manera" de haber reactivado la economía y generado empleo es haber permitido que los ayuntamientos con superávit pudieran gastar sus remanentes en "pequeñas obras" que, a su juicio, "buena falta hacen".

El presidente cántabro ha señalado que si se hubiera permitido a los ayuntamientos cántabros gastar los 450 millones que tienen de superávit en estas pequeñas actuaciones que generaran actividad económica y empleo no estaría ya "ni preocupado" por la llegada de los fondos europeos.

Revilla ha recordado que el pasado viernes, en la Conferencia de Presidentes en La Rioja, pidió explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), por los motivos por los que no se permite a los ayuntamientos gastar su superávit y se opta por el acuerdo alcanzado.

Según el presidente cántabro, Sánchez le explicó que no se podría permitir a los ayuntamientos gastar sus remanentes para no incrementar el déficit del Estado, una justiciación que Revilla no comparte y ve como "una disculpa".

Sobre el acuerdo entre Gobierno y FEMP, rubricado este martes, se pronunciará esta tarde, en rueda de prensa, el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), el también regionalista Pablo Diestro.