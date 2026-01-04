Los Reyes Magos llegarán a Cantabria para repartir ilusión en avión, barco o en camellos

Archivo - Cabalgata de Reyes en Santillana del Mar.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos llegarán este lunes 5 de enero a Cantabria para repartir ilusión y regalos entre los más pequeños en la noche más mágica del año. Pero antes, lo harán para participar en las múltiples cabalgatas que se celebrarán por toda la región a pesar del frío que está dejando la borrasca 'Francis'.

Para ello, utilizarán diferentes medios de transporte: en avión para llegar a Camargo, en barco a San Vicente de la Barquera y Suances o en camellos a Santillana del Mar.

En algunos municipios, Melchor, Gaspar y Baltasar, además de recibir a los niños y las llaves mágicas que abren todas las puertas para que dejen los regalos, visitarán también a los más mayores en las residencias de ancianos y a las personas que están ingresadas en los hospitales. Y en otros, como Piélagos, no utilizará pirotecnia para que los desfiles discurran tranquilos y sin sobresaltos por el ruido.

SANTILLANA DEL MAR: DE INTERÉS NACIONAL, CAMELLOS, CABALLOS Y PONYS

Santillana del Mar celebra el Auto Sacramental y la Cabalgata de Reyes, declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional, en la que participan 500 personas --pajes, antorcheros, hebreas, abanderados, soldados romanos, pastores y ángeles--, con cinco carrozas, 20 caballos y diez ponys, así como una nutrida representación de la fauna local. Sus Majestades se pasearán por la villa en camellos. Comenzará a las 17.30 horas y finalizará cerca de las 20.00 con la representación de diez escenas.

SANTANDER: MÁS DE 1.000 PERSONAS Y DOCE CARROZAS

Más de 1.000 personas y doce carrozas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la Cabalgata de Santander, que tendrá lugar a partir de las 18.30 horas. Partirá desde Gamazo y pasará por Castelar, el Paseo Pereda y Calvo Sotelo hasta concluir en la Plaza del Ayuntamiento sobre las 20.00 horas. Allí serán recibidos por la alcaldesa, Gema Igual, y el obispo, Arturo Ros.

En el recorrido habrá personajes animados, música, percusión y pasacalles coloridos para sorprender al público, así como diferentes espectáculos a cargo de escuelas de danza y asociaciones culturales.

La comitiva estará formada por doce carrozas, entre las cuales se encuentran las tres de sus Majestades, una que representará un Belén viviente de la Archicofradía de la Pasión, varias con personajes de fantasía e infantiles, una de la peña La Pera y otra de la empresa Tecniobras.

La Cabalgata será retransmitida en directo por Popular Televisión, que colocará una pantalla en la Plaza del Ayuntamiento. También, podrá seguirse con contenidos especiales en las redes sociales de @santanderfestejos (Instagram, Facebook, Youtube y TikTok).

TORRELAVEGA: NUEVE ESPECTÁCULOS Y EL TREN 'EL GRILLO'

En Torrelavega la comitiva estará integrada por cuatro carrozas y un mayor número de espectáculos itinerantes respecto a otros años, en concreto nueve, de compañías nacionales e internacionales. Además, se incorpora como novedad el tren turístico 'El Grillo', que durante las últimas semanas ha recorrido las calles de la ciudad.

La Cabalgata mantiene su itinerario tradicional, que arrancará a las 19.30 horas y pasará por la Avenida de la Constitución, la calle Joaquín Cayón, Cuatro Caminos y José María Pereda hasta Ceferino Calderón y Julián Urbina. De vuelta por José María Pereda, los Reyes Magos pararán en la Plaza Mayor para la representación de la escena en el Castillo de Herodes.

CARMAGO: EN AVIÓN

Como es tradición, los Reyes Magos llegarán a Camargo en avión y lo harán al aeropuerto Seve Ballesteros, donde aterrizarán a las 16.30 horas. A continuación, será la tradicional Cabalgata, que recorrerá el casco urbano desde el Paseo Bruno Alonso hasta Eulogio Fernández Barros. La jornada concluirá con la recepción oficial en la carpa de la Plaza de la Constitución.

REINOSA: VISITA A MAYORES Y EL HOSPITAL

En Reinosa, los Reyes Magos visitarán a usuarios de residencias de mayores y a pacientes del Hospital Tres Mares antes de recorrer con la Cabalgata las calles de la capital de Campoo. Acudirán a partir de las 16.00 horas a las residencias San Francisco I y II, y a continuación se dirigirán al hospital y al centro de mayores, donde llegarán alrededor de las 18.00 horas.

Ya a las 18.30 horas comenzará la Cabalgata en la que participará la carroza ganadora del Certamen de San Mateo 2025, elaborada por la Peña Veteranos, la Banda de Música de Reinosa, los muñecos del AMPA del Colegio Alto Ebro -inspirados en los personajes Disney-, la agrupación de Motos Clásicas, el Parque de Emergencias de Reinosa, Policía Local y Protección Civil. Tras el desfile, recibirán a los niños de la ciudad en el Pabellón Tito Carrera, donde habrá un espectáculo a cargo de la orquesta infantil Malassia Junior.

SAN VICENTE: EN BARCO

A San Vicente de la Barquera Sus Majestades llegarán en barco a partir de las 19.00 horas y serán recibidos en el puerto por las autoridades. Después harán un recorrido por las calles centrales de la villa, hasta la Plaza Mayor desde donde se dirigirán a los niños y visitarán los puestos del mercado y el belén viviente.

SUANCES: CABALGATA CON TRES ESCENAS

En Suances unas 300 personas componen la comitiva que acompañará a Sus Majestades durante su recorrido por la villa a la que llegarán en barco en torno a las 18.30 horas. Durante el trayecto de la Cabalgata se representarán, como es habitual, tres escenas: la llegada de José y María a la ciudad para pedir posada (Plaza Viares); La Anunciación del Ángel a los pastores (carretera general frente supermercado) y, finalmente, la visita de los Reyes Magos a Herodes en su castillo (carretera general frente a la estatua del pescador). A continuación, los Reyes recibirán en el balcón del Ayuntamiento la llave mágica de la villa, se dirigirán al portal de Belén instalado en la Plaza Viares para adorar al Niño y finalmente volverán al Consistorio para entregar a los niños un pequeño obsequio.

PIÉLAGOS: CUATRO CABALGATAS

Los Reyes Magos recorrerán Piélagos en cuatro cabalgatas. Así, se desarrollará la municipal, que partirá a las 16.00 horas de Quijano, para visitar Vioño, Zurita y Renedo, en la que habrá seis carrozas y un séquito real de más de un centenar de personas. Además de ésta, habrá otra en la zona norte, que pasará por Boo, Mortera y Liencres; así como otras dos más en las localidades de Arce y Oruña. Este municipio no utilizará pirotecnia con el objetivo de que todos los niños y sus familias puedan disfrutar de la jornada con tranquilidad.

CASTRO URDIALES: PERSONAJES MÁGICOS Y TRADICIONALES

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán Castro Urdiales a partir de las 18.30 horas en sus majestuosas carrozas, acompañados por una amplia comitiva de personajes mágicos y tradicionales. La Cabalgata se iniciará en el Centro Cultural La Residencia y recorrerá las principales calles de la ciudad hasta el Ayuntamiento. Antes, por la mañana, el Cartero Real realizará su tradicional paseo en su elegante calesa para anunciar la inminente llegada de Sus Majestades.

ARGOÑOS: CUATRO CARROZAS

Los Reyes recorrerán Argoños en cuatro carrozas. A las 18.00 horas partirá desde el barrio La Sierra y tras recorrer Ancillo, Jado, Santa Flavia, Tejiro y la carretera regional terminará en la Casa Consistorial, a las 19.00, donde se entregarán regalos a los niños.