Riotuerto celebrará el día 25 su II Feria del Voluntariado con una veintena de entidades sociales y ambientales

Archivo - Imagen de la I Feria del Voluntariado de Riotuerto.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO - Archivo

El Banco de Alimentos instalará un punto de recogida de productos

RIOTUERTO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bolera cubierta de La Cavada acogerá el próximo sábado 25 de octubre la II Feria del Voluntariado de Riotuerto, una jornada abierta a toda la ciudadanía que reunirá a más de una veintena de asociaciones, entidades sociales y ambientales y ONG de Cantabria.

Contará con diferentes actividades como coloquios, charlas y talleres, así como un punto de recogida de productos infantiles, alimentos no perecederos (desayuno, aceite, arroz, legumbres, conservas, café, harina o pasta) y artículos de higiene personal a cargo del Banco de Alimentos.

El objetivo de la iniciativa es visibilizar "la mejor cara de la solidaridad" y poner en valor el trabajo que se desarrolla en ámbitos tan diversos como la inclusión, el medio ambiente, la cooperación, la salud mental o la discapacidad.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la apertura de los estands informativos de las entidades y a lo largo de la mañana se desarrollarán coloquios y actividades a cargo de entidades como FESCAN, AICE Cantabria, ONCE, ASCASAM, APTACAN, ACCAS, MPDL, Cáritas y Oxfam Intermón.

De forma paralela, podrán visitarse las exposiciones 'Mirada ecosocia' (Ecologistas en Acción Cantabria), 'Vidas, ilusión e historia' (ACCAS), 'Sin nosotras no habrá paz' (Movimiento por la Paz, MPDL) y 'Agua, nuestra especialidad' (Oxfam Intermón).

Asimismo, el encuentro incluirá también talleres y actividades lúdicas, como bombas de semillas (Fundación Naturaleza y Hombre), primeros auxilios (Carmen Fuentes), cajas nido (SEO BirdLife), el Audition Pasapalabra (AICE Cantabria), el juego de mesa 'Menos es Max' (La Columbeta) y un taller de marcapáginas personalizados con motivo de los 200 años del braille (ONCE).

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha destacado que la feria será "plenamente" accesible (movilidad reducida, lengua de signos, bucle magnético) y el cartel informativo cuenta con códigos QR con los horarios de tren y la ubicación del evento.

Entre las entidades participantes en la feria también se encuentran la Asociación de Personas con Discapacidad de Castro urdiales (ADICAS), AMPROS, Asociación Somos Astillero-Guarnizo (ASAG), Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN), Apapachando, Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Canela), Fundación Diagrama, El Faradio, Movimiento por La Paz, Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria (ASNC) y Cantabria por el Sáhara.

La cita forma parte del programa participativo 'La Universidad de la Calle', impulsado para acercar la acción social, el conocimiento y el aprendizaje a los espacios públicos y fomentar la implicación vecinal.