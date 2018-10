Rivero ve "temerario pensar ya en consecuencias" de sentencia de impuestos de hipotecas

Publicado 19/10/2018 11:53:34 CET

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Liberbank, Pedro Rivero, ha considerado "temerario" que se empiece a "pensar ya en consecuencias" de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre los impuestos de las hipotecas porque ésta no dice "quién lo tiene que devolver".

Rivero así lo ha manifestado este viernes durante su intervención en el Foro SER Cantabria, donde ha sido cuestionado por la sentencia del Alto Tribunal que anula el artículo del reglamento del impuestos Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) que establecía que era el hipotecado quien debía sufragar ese impuesto y determina que lo han de pagar las entidades bancarias.

Rivero ha lamentado que "ya" se esté hablando de "quién lo tiene que devolver" --el dinero que han pagado quienes han suscrito hipotecas en los últimos años-- cuando la sentencia no lo indica. "No sé por qué no se dice cómo habrá que hacerlo, más cuando el dinero no era para nosotros (los bancos). El dinero está donde tiene que estar que es en las haciendas autonómicas", ha añadido el presidente de Liberbank.

Y es que, ha enfatizado, "lo que dice la sentencia simplemente es que se suprime el artículo 2 del reglamento de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el cual se aplicaba este impuesto al cliente y no impone costas a nadie porque no ha habido mala fe".

Por ello, Rivero ha indicado que no tiene una "opinión firme", y sus "juristas tampoco", sobre esa sentencia del TS. "Tenemos una cultura financiera, jurídica y fiscal muy grande y hay opiniones firmes, pero yo no la tengo y mis juristas tampoco", ha añadido.

Así, ha señalado que se está hablando sobre una posible devolución del dinero que fue pagado por los clientes en base a la normativa vigente cuando la sentencia "no dice quién lo tiene que devolver", por lo que ha opinado que habrá que "hacer un desarrollo" para determinarlo.

DEROGACIÓN DEL IMPUESTO AL SOL

En su intervención en el foro, el presidente de Liberbank también ha hablado sobre la derogación del impuesto al sol tras aprobar ayer el Congreso la convalidación del real decreto ley aprobado por el Gobierno para tratar de abaratar el precio de la luz y que la eliminación de ese impuesto.

Sobre lo que se ha tardado en quitar este impuesto, ha dicho que todo tiene "unos tiempos" y, una vez aprobada su derogación para no grabar esa energía, ha avisado que otros "también pedirán que no les cobren por coger energía de la mala".

El presidente de la entidad bancaria ha considerado que el problema está en "si la red es un almacén o no" y una persona que genere y consuma su propia energía puede, en caso de necesidad, coger o verter una parte a la red "sin pagar ningún peaje", que es "en lo que se basa el impuesto al sol".

Cuestionado sobre si compensará al consumidor tener su propia instalación fotovoltaica o será más barato tomar energía de un gran distribuidor, ha indicado que "a lo mejor volveremos de lo pequeño a lo grande" porque, aunque existe el "riesgo de monopolio", al final "te mejora la eficiencia, te abarata el coste y te da mejor precio".

También en materia energética, preguntado sobre por qué la energía es más cara en España que en el resto de países comunitarios, Rivero, que ha sido consejero de Red Eléctrica Española, ha enfatizado que es así "porque queremos", porque "una parte importante de lo que se paga no hace falta para producir, vender y distribuir electricidad".

"Si lo que queremos es recaudar una serie de medios que se podrían recaudar de otra forma, pues no nos podemos quejar de que sea caro", ha dicho, y ha señalado que se trata de "decisiones políticas" el poner impuesto en un sitio u otro. "A mi lo único que me preocupa es la medida en que eso interfiere en los mercados, porque destroza más de lo que recauda", ha añadido.