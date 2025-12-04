Roba cinco cajas de detergente en un supermercado de Santander

Archivo - Detergente líquido. - UNDEFINED UNDEFINED/ ISTOCK - Archivo

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha identificado este miércoles por la tarde a un hombre de 51 años por, presuntamente, robar cinco cajas de detergente en un supermercado de Santander.

El hombre había sustraído cinco cajas de detergente en cápsulas, valoradas en 34,5 euros, de un supermercado situado en la calle Julio Jaurena y salió corriendo. El vigilante de seguridad le persiguió y avisó a la Policía, que estaba por la zona.

Los agentes le interceptaron e identificaron sobre las 19.00 horas e instruyeron diligencias judiciales. Ambas partes han sido citadas para la celebración de un juicio inmediato por delito leve.