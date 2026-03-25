Roban una tienda, lanzan una tele a la policía, se atrincheran en una vivienda y uno les amenaza con arma blanca

Dos detenidos por robar en una tienda de tecnología y agredir a los policías - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y atentado contra agentes de la autoridad tras robar en un comercio de Santander, lanzar una televisión a los agentes que les perseguían, atrincherarse en una vivienda y uno de ellos, amenazarlos con arma blanca.

Como consecuencia de la intervención, dos policías resultaron lesionados.

Tras ser detenidos, el juzgado ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado este miércoles el CNP, en la madrugada del pasado lunes 23, el 091 recibió el aviso de un ciudadano que estaba presenciando un robo en un céntrico comercio de la capital cántabra.

Una patrulla se desplazó al lugar y localizó a un individuo vestido de oscuro con una bolsa con varios videojuegos y mandos de consola. Al darse cuenta de la presencia policial, el joven tiró el material al suelo y salió huyendo.

Durante la persecución, los agentes localizaron a un segundo hombre que sostenía un televisor de grandes dimensiones y que arrojó contra ellos para tratar de obstaculizarles.

Ambos se refugiaron en el interior de un edificio, donde uno fue rápidamente interceptado y detenido tras un forcejeo; mientras que el segundo se atrincheró en una vivienda y amenazó a los agentes con un arma blanca.

Finalmente, tras la llegada de refuerzos, los policías lograron acceder al inmueble y reducir al individuo, que opuso una fuerte resistencia.

Posteriormente, los policías localizaron el establecimiento objeto del robo, que tenía la persiana metálica parcialmente levantada y con evidentes signos de haber sido forzada.

En la intervención policial se recuperó diverso material sustraído: dos videoconsolas, seis mandos, 46 videojuegos, un televisor, una película en DVD, una navaja metálica y varios productos alimenticios. Además, se intervinieron herramientas empleadas para forzar la persiana del local.

Ante las evidencias, los hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y atentado a agentes de la autoridad.

Finalizadas las diligencias de investigación en dependencias policiales, pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

El CNP ha agradecido la colaboración ciudadana, "fundamental para una rápida y eficaz respuesta policial", y ha subrayado la importancia de comunicar de inmediato cualquier hecho sospechoso a través del número de emergencia 091 o utilizando la aplicación AlertCops, garantizando siempre la confidencialidad del informante.