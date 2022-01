Rompen la paloma de Vital Alsar y zonas acristaladas de la duna de Zaera

Cultura recuerda que advirtió que no era la ubicación "idónea" para el monumento por el botellón y el PRC pide más vigilancia en Gamazo

La escultura de una paloma de la paz en homenaje al marino Vital Alsar ha aparecido rota, así como una zona acristalada de la duna de Zaera, producto de actos vandálicos ocurridos en los últimos días en los aledaños de Gamazo.

Por eso, hoy el portavoz del Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha pedido mayor vigilancia en Gamazo, mientras el concejal de Cultura y portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Cs), ha recordado que este departamento planteó que la zona no era la "idónea" para instalar la escultura porque se sabe que allí "hay botellón".

En este sentido, a preguntas de la prensa, Ceruti, que ha recordado que el traslado de la paloma implicó tramitaciones administrativas "muy complicadas", ha recordado que Cultura planteó "como mejor opción" instalar la escultura en una rotonda, pero Alcaldía (PP) prefería Gamazo, ante lo que se planteó "la problemática que eso implicaba, por ejemplo, estar en una zona en la que se practica el botellón, con la posibilidad de actos de vandalismo contra la escultura".

Unos actos que se han producido "y ahora Cultura es la que otra vez tiene que tramitar el arreglo de lo que los animales han roto", ha lamentado el titular de la Concejalía.

La "responsabilidad de la fechoría es de los autores", ha dicho Ceruti, quien no obstante ha considerado que también debería haberse atendido a las razones expuestas por Cultura. "Debería haberse hecho caso", ha señalado.

"Lo que no me va es ese juego de que para la foto es todo cosa de Alcaldía y para la tramitación y los problemas es todo cosa de las concejalías. Ese juego es una mentira en la que no pienso entrar: habiendo una tramitación impecable por nuestra parte, una propuesta razonable que fue desatendida, unos vándalos han roto la estatua como predijimos que podría ocurrir dada la ubicación, y estamos resolviéndolo", ha declarado.

Ceruti quiere que "quede claro que ni nosotros decidimos que se instalara ahí, ni tenemos ninguna responsabilidad de falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de la Concejalía".

El edil ha recordado que también se advirtió del "riesgo" que podía suponer la escultura para niños pequeños, además de que "hay personas que no pasan de la infancia en toda su vida. Porque no es un niño pequeño quien lo ha roto".

Respecto al coste de la reparación, Ceruti ha recordado que el traslado supuso un desembolso de 3.000 euros. Ahora se ha avisado al técnico que realizó la instalación, quien tendrá que valorar si puede arreglarla in situ o tiene que trasladarla, con lo que los gastos "se duplicarían", ha indicado.

PRC, MÁS SEGURIDAD

Por su parte, el portavoz regionalista ha pedido una mayor vigilancia en la zona de Gamazo que garantice la seguridad e integridad del mobiliario urbano y de los monumentos públicos ante los últimos actos vandálicos del fin de semana.

En este sentido, el regionalista no solo se ha referido al destrozo de la paloma de la paz, sino a la zona acristalada de la duna de Zaera, que según ha dicho, ha "aparecido literalmente destrozada tras ensañarse con ella a golpes".

"A tenor del aspecto que presentaba este lunes la zona, con claras evidencias de que además se ha convertido en refugio para la práctica del botellón, se hace necesario un especial esfuerzo en intensificar la vigilancia y seguridad, ya que si bien por el día este paseo es altamente transitado, no lo es tanto por la noche, circunstancia que puede ser aprovechada por 'los amigos' de lo ajeno para provocar situaciones como las desencadenadas", ha advertido.

De ahí que el regionalista haya considerado la necesidad de poner en marcha de un plan de protección del patrimonio natural y monumental de la ciudad, con medidas como la presencia policial, que ayuden a la prevención, interrupción, y esclarecimiento de los actos vandálicos.

"Nuestros jardines, paseos y monumentos históricos, iconos de nuestra ciudad, no pueden verse deteriorados cada vez más por la falta de limpieza, seguridad y gestión del patrimonio", ha subrayado Fuentes-Pila.