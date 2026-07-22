Rosalía, Antonio Banderas e Ibai Llanos, los favoritos de los cántabros para irse de cañas este verano

Rosalía y Antonio Banderas, los favoritos de los riojanos para irse de cañas este verano - CERVECEROS DE ESPAÑA

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rosalía, Antonio Banderas e Ibai Llanos son los favoritos de los cántabros para irse de cañas este verano.

En un comunicado, Cerveceros de España ha informado de que Rosalía es la mujer con la que más cántabros se irían de cañas, al obtener el 25% de los votos en la encuesta.

La cantante encabeza el ranking por delante de Úrsula Corberó (11,7%), Sara Carbonero, Carmen Lomana y Aitana (8,3%).

El ranking masculino está liderado por Antonio Banderas e Ibai Llanos, que cosechan un 13,3%, seguidos de Rafa Nadal, el rey Felipe VI y Mario Casas.

El estudio, por primera vez, ha dedicado un apartado específico a los deportistas favoritos para irse de cañas este verano, entre los que se encuentran varios futbolistas de la Selección.

Para los cántabros, Rafa Nadal es el favorito indiscutible, seguido de Marc Cucurella, Ilia Topuria, Marc Márquez y Carlos Alcaraz. Mientras que las deportistas femeninas, encabeza el top 5 Ana Peleteiro, que está por delante de Carolina Marín, Ona Carbonell, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa.