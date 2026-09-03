Rosario, Luz Casal y Yerai Cortés cantarán en Santander con CaixaBank Live Xperience

Presentación del nuevo ciclo cultural CaixaBank Cantabria Live Xperience - EUROPA PRESS

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ciclo CaixaBank Cantabria Live Xperience reunirá a Rosario Flores, Luz Casal, Yerai Cortés, Pasión Vega y Morgan para celebrar cinco conciertos, que tendrán lugar en el Palacio de Festivales de Cantabria (Santander) entre el 10 de diciembre y el 9 de enero.

En concreto, Morgan se encargará del debut del ciclo el 10 de diciembre; Luz Casal actuará el 17 del mismo mes y Pasión Vega el día 23. El ciclo se reanudará en enero con el guitarrista Yerai Cortés (8 de enero) y se cerrará con Rosario Flores (el día 9).

Las entradas saldrán a la venta este viernes, 4 de septiembre, en la taquilla del Palacio de Festivales de Cantabria y a través de la web palaciofestivales.com.

Así lo han presentado este jueves, en la Store Plaza Pombo de CaixaBank, la directora general de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, María Fernández Rosillo; el director de TerraMusic & Events, Juan Ramón Rodríguez; el director de Consort Music, Manuel Gutiérrez, y el director Comercial de CaixaBank en Cantabria y Asturias, Emilio Cuadrado.

En el acto, han explicado que se trata de un cartel "de calidad", que apuesta por cinco propuestas musicales "de primer nivel", protagonizadas por artistas de referencia en ámbitos como el pop, el rock, la canción española y el flamenco contemporáneo.

Además, han asegurado que la propuesta nace con vocación de continuidad y que la organización ya trabaja para cerrar nuevos artistas e incorporar nombres internacionales. También valora abrir la propuesta a formatos como el teatro y la comedia, entre otros.

Forma parte de las iniciativas impulsadas por la entidad bancaria, a través de Xperience CaixaBank, un proyecto que ofrece contenidos y experiencias "memorables" en ámbitos como la música, la cultura, la gastronomía y el deporte.

Bajo la marca 'MusicXperience', esta iniciativa busca promover la actividad cultural, dinamizar la economía y generar un impacto positivo en el entorno.

CaixaBank Cantabria Live Xperience está impulsado por TerraMusic & Events, Consort Music y Mouro Producciones, con Xperience CaixaBank como partner estratégico.

Además, cuenta con la colaboración de Cantabria Infinita, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Palacio de Festivales de Cantabria y la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Asimismo, Blendio participa como vehículo oficial y El Diario Montañés como medio de comunicación oficial.

ARTISTAS

En primer lugar, Morgan es una banda madrileña nacida en 2012 e integrada por Carolina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess. Desde la publicación de su debut, 'North' (2016), ha construido una trayectoria propia dentro de la música independiente española, caracterizada por un sonido que combina rock, soul, folk y pop.

Por su lado, Luz Casal es una pionera del rock en español. Nacida en Boimorto (A Coruña), inició su carrera discográfica en 1982 con el álbum 'Luz' y construyó una trayectoria de más de cuatro décadas. Su participación en la película 'Tacones lejanos' (Pedro Almodóvar) y otras interpretaciones supusieron un punto de inflexión en su carrera y reforzaron su reconocimiento internacional.

Mientras tanto, Pasión Vega, nacida en Madrid y vinculada a Málaga desde su infancia, es una de las voces más versátiles de la música española y cuenta con una trayectoria centrada en la tonadilla y la copla, géneros a los que ha aportado una mirada contemporánea y abierta a la canción de autor, el jazz, el fado y las músicas de raíz. Su primer álbum, 'Pasión Vega' (2001), supuso su consolidación nacional.

Por su parte, Yerai Cortés (Alicante, 1995) es un guitarrista de la nueva generación del flamenco que ha desarrollado un lenguaje propio que parte de la raíz flamenca y la proyecta hacia una sensibilidad contemporánea. Su carrera alcanzó una nueva dimensión con 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', documental de Antón Álvarez, estrenado en 2024, que recorre su universo creativo y vital.

Por último, Rosario Flores es una cantante, compositora y actriz que inició su trayectoria en los años ochenta y consolidó su popularidad con el álbum 'De Ley' (1992), que incorporaba composiciones de su hermano Antonio Flores y que definió una propuesta musical en la que confluyen la rumba, el pop, el flamenco, el rock y los ritmos latinoamericanos.