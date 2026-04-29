Rubén García sustituye a Valentín Martínez como presidente del Coro Ronda Besaya tras 20 años

Junta directiva del Coro Ronda Besaya - CORO RONDA BESAYA

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Coro Ronda Besaya ha iniciado una nueva etapa con la renovación de su junta directiva y el relevo en su Presidencia, que ostentará Rubén García tras dejar el cargo Valentín Martínez después de dos décadas al frente de la agrupación.

García acumula 25 años como integrante del coro y asume el cargo con el objetivo de impulsar el futuro de la agrupación. Y es que la nueva junta directiva se marca como principal objetivo rejuvenecer la formación e incorporar nuevos componentes para garantizar su continuidad.

En esta línea, la dirección destaca la combinación de experiencia y juventud dentro del equipo, en el que se han integrado también varias de las incorporaciones más recientes del coro. Además, han hecho un llamamiento a todos aquellos hombres a los que les guste cantar, y en especial la canción montañesa, para que se animen a conocer y probar la experiencia de formar parte de la entidad.

El Coro Ronda Besaya ha agradecido la dedicación de Martínez durante sus 20 años de Presidencia, de los que ha destacado su papel en el desarrollo y consolidación de la agrupación. Con su relevo, el coro encara el futuro con el objetivo de mantener viva la tradición musical y reforzar su base social, tal y como ha trasladado en un comunicado.