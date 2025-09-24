Rulo ofrecerá el 17 de enero en Santander su único concierto de 2026 en España y será "la mejor noche de su carrera"

Presentación del único concierto que Rulo y La Contrabanda ofrecerá el 17 de enero en Santander. - EUROPA PRESS

Las entradas salen este jueves 25 a la venta

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rulo y La Contrabanda ofrecerá el próximo 17 de enero, en el Palacio de los Deportes de Santander, el único concierto de 2026 en España, en una noche que el artista intentará que sea "la mejor" de su carrera y que pone fin a su gira 'Cercanías y medias distancias'.

Así lo ha anunciado Rulo este miércoles en el Palacio de La Magdalena de Santander, en un acto privado en el que ha presentado el evento junto a la alcaldesa, Gema Igual, ha tocado en directo al piano el tema 'Heridas del rock&roll' y se ha proyectado un vídeo en recuerdo a su trayectoria, desde su primer concierto a los 14 años.

Según han informado, las entradas para esta cita, denominada 'Con mis canciones pa aquí, con mis canciones pa allá', saldrán a la venta este jueves, 25 de septiembre, a las 12.00 horas, a un precio "popular" en la página web www.ruloylacontrabanda.com.

El artista ha explicado que "sentía" que tenía que hacer un fin de gira "más especial", cerca de sus amigos y familia, tras la cita el 25 de octubre en París y antes de ese año o año y medio que se va a tomar sin subirse a un escenario en España, aunque en abril recorrerá todo el continente americano, desde Nueva York hasta Uruguay.

"Me voy a dedicar a hacer otra novela y a hacer nuevas canciones que se me resisten, porque sigo teniendo ahí un nudo en el estómago, en lo personal. Pero sé que, cuando pare todo, después de esto, vendrán las canciones que darán forma a un nuevo disco", ha manifestado el artista.

Según ha avanzado, para este concierto se ha organizado una escenografía "única" así como un repertorio en el que tocará sus canciones más conocidas, aquellas que "se colaron en la vida de la gente", así como las que "más alegrías" le han dado.

Además, una banda local que se esté iniciando abrirá el show esa noche, que, como propuesta original, será elegida a través de las redes sociales.

Finalmente, Rulo ha recordado que en este escenario, el de 'La Ballena', fue el último en el que actuó, sin saberlo, con el grupo La Fuga.

Por su parte, la alcaldesa ha entregado un obsequio al cantante y compositor en recuerdo a esta única actuación que Rulo y La Contrabanda ofrecerá el año que viene en la capital cántabra.

Igual se ha mostrado "ilusionada" por la celebración de este evento y acompañar a Rulo en su trayectoria, con 14 discos a sus espaldas y actuaciones en 15 países, del que ha destacado ser "un gran artista" y "una gran persona".

El cartel con el que Rulo y La Contrabanda anuncia su único concierto de 2026 es la ilustración de una gran lata de anchoas, en la que se dibujan las populares barandillas de la playa de El Sardinero y una guitarra.

Precisamente, para el día de concierto se van a fabricar unas latas de anchoas de metal con este diseño, que se pondrán a la venta entre el público asistente.