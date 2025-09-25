Rulo ofrecerá un segundo concierto en Santander el 16 de enero

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Rulo y La Contrabanda ofrecerá un segundo concierto de cierre de gira el próximo 16 de enero en Santander, tras agotarse en solo unas horas el aforo para previsto el día 17 en el Palacio de los Deportes de Santander, planteado como el único concierto de 2026 en España, que pone fin a su gira 'Cercanías y medias distancias'.
El propio Rulo lo anunció este miércoles este miércoles en el Palacio de La Magdalena de Santander, en un acto privado en el que presentó el evento junto a la alcaldesa, Gema Igual.
Las entradas para esta cita, denominada 'Con mis canciones pa aquí, con mis canciones pa allá', han salido a la venta este mismo jueves al mediodía en la página web www.ruloylacontrabanda.com. y se han agotado en pocas horas, lo que ha llevado a la banda a anunciar un nuevo concierto.