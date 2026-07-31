Rulo publicará nuevo disco en marzo

El compositor y cantante Rulo durante la actividad de la UC - UC

SUANCES, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El músico y compositor cántabro Raúl Gutiérrez, Rulo, ha anunciado que su próximo trabajo discográfico verá previsiblemente la luz el próximo mes de marzo. El artista ha explicado que ya tiene la mayor parte del álbum grabada y que únicamente le quedan "una o dos canciones" para dar por cerrado el proyecto.

"Ya me atrevo a hablar de plazos porque tengo el noventa por ciento del disco hecho", ha avanzado, antes de explicar que el calendario definitivo dependerá de la discográfica.

En ese sentido, ha reconocido que atraviesa un momento especialmente fértil desde el punto de vista creativo y que incluso dispone de material suficiente para más de un disco.

Rulo también ha revelado que mantiene intacta su intención de grabar un disco de duetos junto a algunos de los artistas con los que mantiene una relación de amistad y admiración, como Joaquín Sabina y Andrés Calamaro, además de recordar que siempre le hubiera gustado compartir una canción con Antonio Vega, Enrique Urquijo o Robe Iniesta.

El artista ha desvelado estos hechos durante la conversación 'Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá', celebrada en El Torco (Suances) dentro del programa cultural de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

La actividad, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Suances, ha puesto el broche final a la programación estival de la sede suancina y reunido a decenas de asistentes para recorrer, junto al artista campurriano, los momentos más significativos de su carrera, su manera de entender la creación musical y los proyectos que prepara para los próximos meses.

Durante la conversación, conducida por la directora del Área de Cursos de Verano de la UC, Rosa Martín, Rulo ha asegurado que "ser cantante me ha formado como persona".

Recordó que descubrió su vocación siendo apenas un niño, tras asistir a un concierto de Los Suaves en Reinosa. "Tuve la suerte de que se me cruzó una vocación y, además, siendo muy joven", ha explicado, convencido de que aquella experiencia marcó el rumbo de su vida.

El cantante ha asegurado que nunca contempló otra opción profesional y reconocido que aquella determinación le llevó a dedicar todos sus esfuerzos a la música. "Hasta que no lo consiguiera no iba a parar", ga afirmado al recordar los primeros años de La Fuga, cuando el grupo aceptaba cualquier actuación para abrirse camino.

Uno de los momentos centrales del encuentro ha estado dedicado al proceso de composición. Rulo ha relatado que escribir canciones continúa siendo, después de décadas de carrera, un fenómeno difícil de explicar. "Me sigue fascinando y sorprendiendo el porqué. Puedes estar tres meses sin que salga nada y, de repente, en una mañana aparece una canción que sabes que va a ir al disco", ha señalado.

Para el músico, la composición es "un acto de soledad total" y ha confesado que siempre ha engendrado sus canciones en solitario. También ha defendido la importancia del trabajo constante y del descarte como parte del proceso creativo. "Es más importante lo que no publicas que lo que publicas", ha argumentado, citando un consejo del productor Carlos Raya, convencido de que un artista debe quedarse únicamente con aquellas obras de las que siga sintiéndose orgulloso con el paso del tiempo.

A lo largo del encuentro hubo espacio para recordar algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, como 'Por verte sonreír' o 'Pa'quí, pa'llá'. Sobre la primera ha reconocido que nunca imaginó la dimensión que alcanzaría entre el público y que sigue interpretándola porque forma parte de su propia historia como compositor. "Es una comunión, una cosa inexplicable", ha dicho al referirse al momento en que el público corea la canción en sus conciertos.