Rusowsky, Siloé, Rigoberta Bandini y Guitarricadelafuente actuarán en el Santander Music 2026

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Rusowsky, Siloé, Rigoberta Bandini y Guitarricadelafuente encabezan el cartel del festival Santander Music 2026, que se celebrará el 31 de julio y 1 de agosto.
El cartel se completa, por ahora, con otros artistas, como Sanguijuelas del Guadiana, Pignoise, Carlos Ares, Xoel López, Coolnenas, Hoonine, La Paloma, La URSS, Las Ketchup, Los Punsetes, Rata y Toldos Verdes, ha informado la organización en nota de prensa.
No obstante, ha indicado que aún quedan artistas por confirmar para la próxima edición, que los organizadores prevén que sea "una de las más destacadas de la historia del festival".
El cartel de Santander Music 2026 corre a cargo de Jay Kaes, creador del estilo 'Glitch Pop'. Las pinturas y murales de este artista español afincado en Londres se han exhibido en más de 20 países y cuatro continentes.
Las entradas para el festival saldrán a la venta el próximo 9 de diciembre, a las 12.00 horas, a través de la web del festival (www.santandermusic.es).