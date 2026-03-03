La Ruta de Ilustres de Santander suma a los hermanos Barreda y Ferrer de la Vega - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de Ilustres de Santander ha sumado este martes a los hermanos Fernando Barreda y Ferrer de la Vega y Luis Barreda y Ferrer de la Vega, que desde hoy cuentan con una placa conmemorativa en el número 1 de la calle Florida, donde nacieron estos representantes del panorama cultural e intelectual santanderino del siglo XX.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presidido el acto, en el que han estado presentes familiares de los homenajeados, concejales, vecinos y representantes del Centro de Estudios Montañeses.

Igual ha puesto en valor la trayectoria de ambos, de los que ha destacado su aportación "al conocimiento, la cultura, la investigación y la identidad de Cantabria".

Los hermanos nacieron, crecieron y desarrollaron su vida en Santander, con una trayectoria "profundamente vinculada a su entorno, contribuyendo a fortalecer la conciencia cultural desde el rigor intelectual y el compromiso personal", ha dicho Igual.

En cuanto a Fernando Barreda (1887-1976), ha resaltado su trayectoria especialmente destacada en el ámbito de la investigación histórica, el estudio del patrimonio y la vida cultural. Su trabajo se plasmó en numerosos artículos y publicaciones centrados en la historia, la cultura y las tradiciones, con especial atención al comercio marítimo y a la evolución social de la región.

Asimismo, Igual ha indicado que el compromiso de Fernando Barreda con la ciudad se manifestó también a través de la responsabilidad pública, ya que desempeñó el cargo de alcalde de Santander entre 1928 y 1929, y fue también vicepresidente de la Diputación Provincial.

Fernando Barreda también desarrolló una labor en el ámbito cultural y académico, ya que fue presidente del Centro de Estudios Montañeses durante más de tres décadas, entre 1943 y 1976, al impulsar una intensa actividad investigadora orientada al conocimiento de la historia, el arte y las tradiciones de Cantabria.

Participó en instituciones culturales de referencia, como la Sociedad Menéndez Pelayo y el Ateneo de Santander, y, entre sus contribuciones más relevantes se encuentra su estudio del Camino de Santiago en Cantabria, que permitió documentar y difundir el valor histórico de esta ruta en la región.

Sobre Luis Barreda (1874-1938), ha explicado que desarrolló una doble vocación como abogado y como escritor, y, entre su obra, ha mencionado el 'Cancionero montañés', publicado en 1898. Su trayectoria literaria le consagró como uno de los poetas más representativos de su generación en Cantabria, cuya obra combina la influencia modernista con evocaciones del paisaje cántabro, lo que le hizo recibir elogios de figuras como Menéndez Pelayo, Maragall, Menéndez Pidal, Benavente y Unamuno.

También, ha aludido a su carrera profesional vinculada al servicio público, como abogado y con responsabilidades institucionales como comisario regio de Fomento en Ciudad Real.

En el acto también han intervenido Manuel López-Calderón Barreda, nieto de Luis Barreda; Francisco Gutiérrez, en representación del Centro de Estudios Montañeses; y José Tordesillas, amigo de la familia.

LA RUTA

La Ruta de Ilustres es una iniciativa municipal que busca recuperar la memoria de personalidades que han dejado una huella en la vida de la ciudad. Así se relaciona espacios cotidianos con nombres que forman parte de la identidad de Santander y contribuye al turismo cultural de proximidad, para recorrer el centro con otra mirada y reconocer que el patrimonio no es solo monumental, sino también biográfico.

La placa descubierta hoy es la número 40 de la Ruta de Ilustres, que seguirá sumando distinciones a nuevas personalidades vinculadas a la ciudad al tiempo que pone en valor distintos edificios, espacios y calles.

Esta iniciativa nació en 2021 con el objetivo de mostrar los lugares importantes en la vida de personas significativas en la historia de la ciudad, al fomentar su reconocimiento y visibilidad.

El objetivo municipal con esta ruta es distribuir el flujo de visitantes por toda la geografía urbana.

Toda la información sobre las placas y la trayectoria de los homenajeados está disponible en la web de Turismo Santander, en el apartado específico de la Ruta de los Ilustres.