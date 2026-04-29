Ruta literaria en San Vicente de la Barquera por escenarios la novela 'Mil años de arroz y diez meses de flores'

Vista de San Vicente de la Barquera - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha organizado una ruta literaria que recorrerá lugares de San Vicente de la Barquera descritos en la novela 'Mil años de arroz y diez meses de flores' del escritor cántabro David López.

La primera ruta se iniciará el sábado 2 de mayo, y partirá a las 11.00 horas, desde la plaza de El Cantón, junto a la nueva ubicación de la Oficina de Turismo.

El resto de las convocatorias serán los días 16 y 30 de mayo y 6 y 13 de junio, ha informado en un comunicado la Consejería.

Durante 90 minutos, la ruta recorrerá lugares como la Plaza del Fuero, la Torre del Preboste y la Iglesia de Santa María de los Ángelesm con paradas estratégicas con vistas al Puente de la Maza, escenario fundamental en la trama de la novela, y culminará en el Santuario de la Virgen de la Barquera.

En la novela, David López narra la historia de Marcela, una joven colombiana que reside con una tía en Nueva York y que decide averiguar el motivo por el que sus padres apenas tienen relación con ella.

Este recorrido vital la hará visitar España tras las huellas brumosas de su madre. La novela ofrece un viaje por varios enclaves del occidente cántabro "indispensables" en la trama.

Los participantes en esta ruta, de carácter gratuito y que no requiere inscripción, estarán acompañados por un guía oficial de turismo y por el propio autor de la novela.

La obra de David López, finalista de certámenes nacionales, cuenta ya con proyección internacional al formar parte de las bibliotecas de los institutos Cervantes de Londres y Beirut.